«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород - 13.07.2022 Украина.ру
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«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород
«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород - 13.07.2022 Украина.ру
«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород
Нельзя сказать, что во время последнего обстрела Белгорода система ПВО сработала плохо. В течение нескольких дней над территорией Белгородской и Курской областей висел американский спутник-разведчик, передававший сведения ВСУ. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T12:00
2022-07-13T11:11
новости
всу
белгород
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По его мнению, целью вэсэушников во&nbsp;время налета на&nbsp;Белгород был именно аэродром. Потому что он находился всего в&nbsp;нескольких километрах от&nbsp;зоны перехвата баллистической ракеты, а&nbsp;мирные жители пострадали, потому что в&nbsp;этом районе много жилой застройки, когда частный сектор соседствует с&nbsp;пятиэтажными хрущевками и&nbsp;с жилищным комплексом, именно туда упали обломки &laquo;Точки-У&raquo;, пояснил Алехин.Особенность &laquo;Точки-У&raquo; заключается в&nbsp;том, что она снаряжается не&nbsp;только кумулятивными фугасными боеприпасами, но&nbsp;и кассетными. В данном случае был кассетный боеприпас, который разрывается в&nbsp;50-100 метрах над&nbsp;землей, а&nbsp;зона поражения осколками составляет около&nbsp;500 метров. Поэтому такая скученность домов после перехвата наших &laquo;Панцирей&raquo; привела к&nbsp;такому поражению. К сожалению, есть погибшие и&nbsp;раненые, добавил специалист.Но никакой паники нет. У жителей Белгорода, Курска и&nbsp;Брянска есть настороженность и&nbsp;озабоченность. Враг не&nbsp;дремлет, и&nbsp;нашей системе ПВО нужно работать еще более тщательно и&nbsp;эффективно, заключил собеседник издания.&nbsp;
/20220513/1033957932.html
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новости, всу, белгород

«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород

12:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Нельзя сказать, что во время последнего обстрела Белгорода система ПВО сработала плохо. В течение нескольких дней над территорией Белгородской и Курской областей висел американский спутник-разведчик, передававший сведения ВСУ. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
По его мнению, целью вэсэушников во время налета на Белгород был именно аэродром. Потому что он находился всего в нескольких километрах от зоны перехвата баллистической ракеты, а мирные жители пострадали, потому что в этом районе много жилой застройки, когда частный сектор соседствует с пятиэтажными хрущевками и с жилищным комплексом, именно туда упали обломки «Точки-У», пояснил Алехин.
Особенность «Точки-У» заключается в том, что она снаряжается не только кумулятивными фугасными боеприпасами, но и кассетными. В данном случае был кассетный боеприпас, который разрывается в 50-100 метрах над землей, а зона поражения осколками составляет около 500 метров. Поэтому такая скученность домов после перехвата наших «Панцирей» привела к такому поражению. К сожалению, есть погибшие и раненые, добавил специалист.
Но никакой паники нет. У жителей Белгорода, Курска и Брянска есть настороженность и озабоченность. Враг не дремлет, и нашей системе ПВО нужно работать еще более тщательно и эффективно, заключил собеседник издания.
 
 
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