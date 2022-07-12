https://ukraina.ru/20220712/1034339038.html

«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород

«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород - 13.07.2022 Украина.ру

«Да ты попробуй их сбить». Военный эксперт объяснил, почему ВСУ умело обстреливают Белгород

Нельзя сказать, что во время последнего обстрела Белгорода система ПВО сработала плохо. В течение нескольких дней над территорией Белгородской и Курской областей висел американский спутник-разведчик, передававший сведения ВСУ. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T12:00

2022-07-12T12:00

2022-07-13T11:11

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По его мнению, целью вэсэушников во время налета на Белгород был именно аэродром. Потому что он находился всего в нескольких километрах от зоны перехвата баллистической ракеты, а мирные жители пострадали, потому что в этом районе много жилой застройки, когда частный сектор соседствует с пятиэтажными хрущевками и с жилищным комплексом, именно туда упали обломки «Точки-У», пояснил Алехин.Особенность «Точки-У» заключается в том, что она снаряжается не только кумулятивными фугасными боеприпасами, но и кассетными. В данном случае был кассетный боеприпас, который разрывается в 50-100 метрах над землей, а зона поражения осколками составляет около 500 метров. Поэтому такая скученность домов после перехвата наших «Панцирей» привела к такому поражению. К сожалению, есть погибшие и раненые, добавил специалист.Но никакой паники нет. У жителей Белгорода, Курска и Брянска есть настороженность и озабоченность. Враг не дремлет, и нашей системе ПВО нужно работать еще более тщательно и эффективно, заключил собеседник издания.

/20220513/1033957932.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, белгород