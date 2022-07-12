Киев пытается каяться за Волынскую резню? Какие права поляки получают на Украине
12:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© AFP / JANEK SKARZYNSKI
© AFP / JANEK SKARZYNSKI
Воспользовавшись Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики, президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении президентом Украины в Раду законопроекта об особом статусе поляков. Через несколько часов он был опубликован. Выглядело это как выполнение приказа господина
По словам Дуды, законопроект «можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации (имеется в виду «Волынская резня» 1943 года. — Авт.), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах"». В общем, киевский режим нашёл способ попросить у своих западных партнёров прощения за «подвиги» своих идейных предшественников, не прося прощения формально (это вызвало бы возмущение у украинских националистов).
Вчера, 04:58Мяч наизнанку, или уничтожение польской истории украинскими стараниямиВ Польше 11 июля был национальный день скорби в связи с годовщиной начала Волынской резни. Речь об акте геноцида этнических поляков, осуществлённом под руководством Организации украинских националистов* и с участием Украинской повстанческой армии*. Однако, как мы понимаем, сейчас этот трагический эпизод совместной истории нуждается в пересмотре
В соответствии с законопроектом, поляки во время пребывания на Украине получат право, в частности, на:
— трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев (аналог российского патента);
— государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика (аналог ИНН);
— социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае потери трудоспособности;
— ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;
— получение образования на равных правах с гражданами Украины, в том числе за счёт средств госбюджета;
— социальные выплаты;
— получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;
— медицинское обслуживание.
Все эти нормы вступают в силу через три месяца, кроме разрешения на получение вида на временное проживание без наличия долгосрочной визы.
Откровенно говоря, подарок так себе.
Во-первых, права граждан Украины обеспечены значительно хуже, чем права граждан Польши.
Взять, например, вопрос образования: поляки получают равные права с украинцами, т. е. не имеют права получения образования на родном языке, которого лишены и граждане Украины. В Польше, например, даже на первых курсах некоторых вузов с мая существует адаптивный курс на украинском языке (с последующим переходом на польский).
Во-вторых, напомним, что в мае, когда Киев посетил Дуда, речь шла о несколько иных правах поляков: занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (как номенклатурные, так и выборные); назначаться на должности на государственных стратегических предприятиях и концернах с полным доступом к секретным данным; быть назначенными на должность судей. Кроме того, польская полиция могла исполнять свои функции на территории Украины.
Что же произошло?
Вариант 1: Зеленский действует пошагово, предлагая сначала безобидные нормы, которые не вызовут особого возмущения у националистов и которые можно будет легко провести через парламент. Всё остальное можно внедрять постепенно, с оглядкой на позицию парламентариев и общественного мнения. И, скорее всего, не через законы, а через подписание соответствующих двухсторонних соглашений (пусть и с ратификацией в Раде — её проще протащить).
23 мая, 07:39Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончитьсяСобытия 22 мая 2022 года в Киеве вполне могут быть уподоблены событиям 1569 года, когда в польском Люблине была заключена уния — договор о создании союзного государства Польши и Литвы. Люблинская уния положила начало польскому владычеству над украинскими землями, продолжавшемуся до окончательного краха польского имперского проекта в XVIII веке
Вариант 2: Зеленский тупо обманул Дуду. Не со зла, скорее всего. Кажется, публичных протестов против особого статуса поляков не было, но дискуссия в СМИ была, и далеко не все аналитики относились к возвращению панов благосклонно. В общем, сама по себе идея вызвала некоторое подлёдное бурление.
P. S. Ждём, когда Венгрия и Румыния потребуют таких же прав на Украине для своих граждан.
P. P. S. Телеграм-канал «Дорогая Хурма» пишет:
«Зеленский наделил поляков особым статусом и правами.
P. P. S. Телеграм-канал «Дорогая Хурма» пишет:
«Зеленский наделил поляков особым статусом и правами.
Согласно приказу, поляки имеют право:
— первой брачной ночи;
— прилюдно наказать непокорного хохла не прибегая к суду;
— забрать на клубничные поля любого понравившегося холопа, но не более трёх голов за раз».
Одобряем. Это именно те права поляков, которых алчут оба народа. Слава Речи Посполитой — панам слава!
— первой брачной ночи;
— прилюдно наказать непокорного хохла не прибегая к суду;
— забрать на клубничные поля любого понравившегося холопа, но не более трёх голов за раз».
Одобряем. Это именно те права поляков, которых алчут оба народа. Слава Речи Посполитой — панам слава!