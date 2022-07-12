Киев пытается каяться за Волынскую резню? Какие права поляки получают на Украине

По словам Дуды, законопроект «можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации (имеется в виду «Волынская резня» 1943 года. — Авт.), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах"». В общем, киевский режим нашёл способ попросить у своих западных партнёров прощения за «подвиги» своих идейных предшественников, не прося прощения формально (это вызвало бы возмущение у украинских националистов).В соответствии с законопроектом, поляки во время пребывания на Украине получат право, в частности, на:— трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев (аналог российского патента);— государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика (аналог ИНН);— социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае потери трудоспособности;— ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;— получение образования на равных правах с гражданами Украины, в том числе за счёт средств госбюджета;— социальные выплаты;— получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;— медицинское обслуживание.Все эти нормы вступают в силу через три месяца, кроме разрешения на получение вида на временное проживание без наличия долгосрочной визы.Откровенно говоря, подарок так себе.Во-первых, права граждан Украины обеспечены значительно хуже, чем права граждан Польши.Взять, например, вопрос образования: поляки получают равные права с украинцами, т. е. не имеют права получения образования на родном языке, которого лишены и граждане Украины. В Польше, например, даже на первых курсах некоторых вузов с мая существует адаптивный курс на украинском языке (с последующим переходом на польский).Во-вторых, напомним, что в мае, когда Киев посетил Дуда, речь шла о несколько иных правах поляков: занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (как номенклатурные, так и выборные); назначаться на должности на государственных стратегических предприятиях и концернах с полным доступом к секретным данным; быть назначенными на должность судей. Кроме того, польская полиция могла исполнять свои функции на территории Украины.Что же произошло?Вариант 1: Зеленский действует пошагово, предлагая сначала безобидные нормы, которые не вызовут особого возмущения у националистов и которые можно будет легко провести через парламент. Всё остальное можно внедрять постепенно, с оглядкой на позицию парламентариев и общественного мнения. И, скорее всего, не через законы, а через подписание соответствующих двухсторонних соглашений (пусть и с ратификацией в Раде — её проще протащить).Вариант 2: Зеленский тупо обманул Дуду. Не со зла, скорее всего. Кажется, публичных протестов против особого статуса поляков не было, но дискуссия в СМИ была, и далеко не все аналитики относились к возвращению панов благосклонно. В общем, сама по себе идея вызвала некоторое подлёдное бурление. P. S. Ждём, когда Венгрия и Румыния потребуют таких же прав на Украине для своих граждан.P. P. S. Телеграм-канал «Дорогая Хурма» пишет:«Зеленский наделил поляков особым статусом и правами. Согласно приказу, поляки имеют право: — первой брачной ночи; — прилюдно наказать непокорного хохла не прибегая к суду; — забрать на клубничные поля любого понравившегося холопа, но не более трёх голов за раз».Одобряем. Это именно те права поляков, которых алчут оба народа. Слава Речи Посполитой — панам слава!

Воспользовавшись Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики, президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении президентом Украины в Раду законопроекта об особом статусе поляков. Через несколько часов он был опубликован. Выглядело это как выполнение приказа господина

Воспользовавшись Национальным днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики, президент Польши Анджей Дуда заявил о внесении президентом Украины в Раду законопроекта об особом статусе поляков. Через несколько часов он был опубликован. Выглядело это как выполнение приказа господина

По словам Дуды, законопроект «можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации (имеется в виду «Волынская резня» 1943 года. — Авт.), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах"». В общем, киевский режим нашёл способ попросить у своих западных партнёров прощения за «подвиги» своих идейных предшественников, не прося прощения формально (это вызвало бы возмущение у украинских националистов).

В соответствии с законопроектом, поляки во время пребывания на Украине получат право, в частности, на:

— трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев (аналог российского патента);

— государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика (аналог ИНН);

— социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае потери трудоспособности;

— ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

— получение образования на равных правах с гражданами Украины, в том числе за счёт средств госбюджета;

— социальные выплаты;

— получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

— медицинское обслуживание.

Все эти нормы вступают в силу через три месяца, кроме разрешения на получение вида на временное проживание без наличия долгосрочной визы.

Откровенно говоря, подарок так себе.

Во-первых, права граждан Украины обеспечены значительно хуже, чем права граждан Польши.

Взять, например, вопрос образования: поляки получают равные права с украинцами, т. е. не имеют права получения образования на родном языке, которого лишены и граждане Украины. В Польше, например, даже на первых курсах некоторых вузов с мая существует адаптивный курс на украинском языке (с последующим переходом на польский).

Во-вторых, напомним, что в мае, когда Киев посетил Дуда, речь шла о несколько иных правах поляков: занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (как номенклатурные, так и выборные); назначаться на должности на государственных стратегических предприятиях и концернах с полным доступом к секретным данным; быть назначенными на должность судей. Кроме того, польская полиция могла исполнять свои функции на территории Украины.

Что же произошло?

Вариант 1: Зеленский действует пошагово, предлагая сначала безобидные нормы, которые не вызовут особого возмущения у националистов и которые можно будет легко провести через парламент. Всё остальное можно внедрять постепенно, с оглядкой на позицию парламентариев и общественного мнения. И, скорее всего, не через законы, а через подписание соответствующих двухсторонних соглашений (пусть и с ратификацией в Раде — её проще протащить).

Вариант 2: Зеленский тупо обманул Дуду. Не со зла, скорее всего. Кажется, публичных протестов против особого статуса поляков не было, но дискуссия в СМИ была, и далеко не все аналитики относились к возвращению панов благосклонно. В общем, сама по себе идея вызвала некоторое подлёдное бурление.

P. S. Ждём, когда Венгрия и Румыния потребуют таких же прав на Украине для своих граждан.



P. P. S. Телеграм-канал «Дорогая Хурма» пишет:



«Зеленский наделил поляков особым статусом и правами.

