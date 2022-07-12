На юге Белоруссии стартовали учения по сценарию военного положения
10:06 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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Командно-штабное учение с территориальными войсками началось на юге Белоруссии. Об этом сообщило 12 июля Минобороны республики
12 мая, 12:35В полукольце врагов. Зачем Белоруссия проводит внезапные военные ученияВсю минувшую неделю в Белоруссии проходила внезапная проверка сил реагирования армии на внешние угрозы. О внеплановых мероприятиях, начавшихся 4 мая, было объявлено перед самим стартом. В Минобороны республики сообщили, что военные учения — адекватная реакцией на учения, проходящие с 1 мая на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы»
В ходе учений будут отрабатываться охрана и оборона объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.