На юге Белоруссии стартовали учения по сценарию военного положения

В полукольце врагов. Зачем Белоруссия проводит внезапные военные учения Всю минувшую неделю в Белоруссии проходила внезапная проверка сил реагирования армии на внешние угрозы. О внеплановых мероприятиях, начавшихся 4 мая, было объявлено перед самим стартом. В Минобороны республики сообщили, что военные учения — адекватная реакцией на учения, проходящие с 1 мая на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы»