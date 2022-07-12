Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу
09:27 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам 12 июля глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев
Вчера, 08:40Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо повреждения строений это привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщили о не менее чем шести погибших в результате удара и десятках пострадавших.