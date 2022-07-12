Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу - 13.07.2022 Украина.ру
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Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу
Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу - 13.07.2022 Украина.ру
Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу
Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам 12 июля глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев
2022-07-12T09:27
2022-07-13T11:11
новости
зеленский
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Украинские военные нанесли удар по&nbsp;Новой Каховке вечером в&nbsp;понедельник. Помимо повреждения строений это привело к&nbsp;взрыву на&nbsp;складах с&nbsp;минеральными удобрениями. Власти города сообщили о&nbsp;не менее чем шести погибших в&nbsp;результате удара и&nbsp;десятках пострадавших.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
/20220712/1034337630.html
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452
60
новости, зеленский

Руководство Новой Каховки обвинило Зеленского в ударе по городу

09:27 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Приказ о ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области был отдан лично Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам 12 июля глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:40
Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июляУкраина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи
Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке вечером в понедельник. Помимо повреждения строений это привело к взрыву на складах с минеральными удобрениями. Власти города сообщили о не менее чем шести погибших в результате удара и десятках пострадавших.
 
 
 
 
 
 
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