https://ukraina.ru/20220712/1034337630.html

Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля

Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля - 13.07.2022 Украина.ру

Удар по Новой Каховке, атака на Запорожскую АЭС, прощание олигархов со СМИ. Хроника событий на Украине на утро 12 июля

Украина нанесла удар по Новой Каховке, погибли мирные жители. Украинские военные сбросили мины на здание рядом с Запорожской АЭС. Олигарх Ринат Ахметов передаёт свои СМИ государству, его примеру готовятся последовать и другие украинские олигархи

2022-07-12T08:40

2022-07-12T08:40

2022-07-13T11:11

эксклюзив

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Об ударе по Новой Каховке стало известно в ночь на 12 июля. Видео попадания украинской ракеты опубликовал журналист Роман Сапоньков.«В Новой Каховке прилетело. Передают, что разрушены жилые дома», — подписал он видео.Позже местные власти прояснили детали произошедшего. Как рассказал в комментарии РИА Новости глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что удар был нанесён американской РСЗО HIMARS. При этом, отметил Стремоусов, местная гидроэлектростанция не пострадала.Позже Леонтьев заявил, что удар пришёлся по центру города.«Сегодняшняя ночь мне напоминает страшные аналогии атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые в августе 1945 года осуществили США. Практически то же самое сегодня произошло и у нас. Высокоточным американским оружием, насколько я понимаю, в центр города были осуществлены удары. На самом деле есть жертвы уже, среди мирного населения, есть раненые, сотни людей остались без крова, десятки домов разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Раненых — многие десятки людей. Мы испытываем шок от этой бомбардировки», — рассказал в комментарии РИА Новости Леонтьев.По его словам, назвать точное количество жертв удара пока невозможно.«Продолжаем принимать раненых, скорые работают, число жертв поймем только завтра к середине дня. Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни — в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить», — сказал Леонтьев.Глава ВГА Новой Каховки назвал украинский удар по городу американским оружием преступлением против мирного населения. От отметил, что среди погибших — подросток-инвалид, дежуривший у склада гуманитарной помощи.«Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причём он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве. — Ред.) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего», — сказал Леонтьев.Глава ВГА Новой Каховки заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского преступником.«Когда ты отдаёшь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия», — добавил Леонтьев.Позже утром 12 июля он уточнил информацию о пострадавших.«Помимо двух погибших и четверых пропавших, еще десятки раненых, сотни просто с порезами от стекол, в половине города выбило стекла, многие люди еще находятся под завалами», — рассказал Леонтьев.В городе продолжаются работы по разбору завалов.Атака на Запорожскую АЭСОдной Новой Каховкой украинские военные не ограничились. Так, они провели бомбардировку здания рядом с Запорожской атомной электростанцией.«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА Вооружённых сил Украины сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара.Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Ранее украинские военные уже отправляли диверсантов на Запорожскую АЭС. В марте украинские диверсанты открыли огонь по патрулировавшим территорию станции бойцам Росгвардии. А в мае замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, сообщил о ранении украинского диверсанта, работавшего на Запорожской АЭС.«Буквально вчера был раскрыт один из украинских диверсантов, который получил пулевое ранение. Украинские СМИ врут о том, что наши правоохранители просто так расстреляли сотрудника Запорожской АЭС. На самом деле он был не только сотрудником АЭС, он был атошником, нацгвардейцем, у него дома был автомат. И когда с ним пришли поговорить наши правоохранители, он открыл огонь. В ответ наши открыли огонь на поражение», — рассказал 24 мая Селиванов.Он подчеркнул, что диверсанта «не убили, он был ранен, и теперь его лечат, с ним работают для раскрытия остальных его подельников».Ахметов отказывается от СМИБогатейший украинец — олигарх Ринат Ахметов заявил 11 июля, что его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных СМИ. Соответствующее заявление появилось на сайте принадлежащей олигарху комании SCM.«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа на Украине», — говорится в сообщении.Он пояснил, что такое решение связано с вступлением в силу закона об олигархах. Согласно этому документу, олигархом признаётся предприниматель в том числе контролирующий и средства массовой информации.«Ринат Ахметов не будет внесен в "список олигархов". Скоро и Коломойский "откажется". Результат все равно понятен — оплывшая рожа наркомана (президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) теперь на всех каналах с утра до утра», — пояснил шаг Ахметова медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине Telegram-канал «Резидент» назвал имя другого олигарха, который может последовать примеру Ахметова.«Наш источник в ОП рассказал, что следом за Ахметовым пойдёт Пинчук, который не может уже содержать свою медиагруппу. Бизнес стал не рентабельным и не может влиять на политические процессы в стране, а содержать такой актив очень дорого. Офис президента продолжает формировать новую информационную реальность», — указывалось в публикации канала.Таким образом, Зеленскому удаётся то, что не удавалось его предшественникам: лишить олигархов одного из их главных орудий — СМИ. С учётом контроля над парламентом нынешний президент Украины фактически превращается в диктатора.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив