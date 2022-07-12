https://ukraina.ru/20220712/1034334325.html

Мяч наизнанку, или уничтожение польской истории украинскими стараниями

Мяч наизнанку, или уничтожение польской истории украинскими стараниями - 13.07.2022 Украина.ру

Мяч наизнанку, или уничтожение польской истории украинскими стараниями

В Польше 11 июля был национальный день скорби в связи с годовщиной начала Волынской резни. Речь об акте геноцида этнических поляков, осуществлённом под руководством Организации украинских националистов* и с участием Украинской повстанческой армии*. Однако, как мы понимаем, сейчас этот трагический эпизод совместной истории нуждается в пересмотре

2022-07-12T04:58

2022-07-12T04:58

2022-07-13T15:57

мнения

волынская резня

колонка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101793/90/1017939098_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_037a0978dd0b62dc11866624d40ead19.jpg

Собственно, нуждается он уже давно: с 2004 года Польша активно поддерживает «евроинтеграционные устремления» Украины. Не так для того, чтобы действительно помочь Украине вступить в ЕС (хотя это инициатива США, а воля США — закон для польской «элиты»), как для того, чтобы навредить России. Россию поляки ненавидят ещё больше, чем не любят украинцев вообще и украинских националистов в особенности.Память о Волынской резне и деятельности УПА* долго отравляла атмосферу совместной борьбы польских и украинских националистов против российского империализма. Потому полякам и американцам пришлось затратить огромные усилия на уничтожение национальной памяти польского народа. Огромным успехом на этом пути стало избрание президентом Украины Владимира Зеленского, который ни по происхождению, ни по риторике не был близок к украинским националистом, проводя, по сути, точно такой же политический курс.Однако действительным прорывом, позволившим забыть обиды прошлого, стало начало специальной военной операции (СВО). Польша тут же начала принимать украинских беженцев и стала главным хабом для поставок военной помощи на Украину. Обсуждалась (и не снята с повестки дня по сей день) возможность введения польского воинского контингента на территорию Западной Украины.Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев 22 мая был презентован законопроект об особом статусе поляков на Украине. Граждане Польши должны были получить право занимать посты государственных служащих на Украине.И вот 11 июля польские политики «подали сигналы» относительно нового статуса отношений.Президент Анджей Дуда заявил во время церемонии по случаю Национального дня памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан Второй Республики (о чём тут же отчиталась Rzeczpospolita), что Зеленский внёс в парламент законопроект об особом статусе поляков.По его словам, «это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах"».На 17:00 по московскому времени 11 июля на официальном сайте Верховной Рады Украины карточка этого документа не появилась, но это, по большому счёту, ничего не значит — ставятся документы не мгновенно. Но важно уже то, что польский президент сделал заявление до фактического появления документа. Соврал? Или отдал распоряжение?Ещё более интересным было заявление на том же мероприятии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого: «Сегодня Украина видит, что наследником УПА* является Русский мир. Сегодня именно Путин и Москва совершают геноцидальные и преступные поступки, напоминающие о самых страшных преступлениях в мировой истории. Русский мир — это империализм, колониализм и крайний национализм».Ход действительно гениальный.С одной стороны, Моравецкий призвал забыть о взаимных претензиях и объединиться в борьбе против России, что, конечно же, должно встретить решительную поддержку по обе стороны Равы-Русской.С другой стороны, он не забыл ткнуть украинских нацистов мордой в их же вторичный продукт, фактически обозвав Степана Бандеру, считающегося на Украине героем, агентом русского мира.Как из этой ситуации будут выпутываться украинцы совершенно непонятно (скорее всего сделают вид, что ничего особенного не произошло).Польский премьер также заявил, что «не успокоится, пока не найдётся последняя могила убитых на Волыни». Шеф-редактор церковно-политической редакции ИA REGNUM Станислав Стремидловский обращает внимание, что украинские власти препятствуют участию поляков в эксгумации захоронений жертв геноцида, но… Нет ли тут намёка на то, что поляки сами смогут этим заняться — занимая государственные посты и опираясь на вооружённую силу «жолнежей»-миротворцев.Но, конечно, нельзя «поддаваться искушению ложного примирения» и надо помнить, что «в интересах России и Москвы снова поссорить поляков и украинцев». А значит память о Волынской резне — провокация Кремля. Тут бы Моравецкому призвать к сознательности поляков, чтобы они «вспомнили», что их предков уничтожали русские… Но пока что это даже для Моравецкого слишком.Хотя удалось ведь заставить поляков забыть о том, что от фашистской оккупации, в ходе которой погибла пятая часть населения страны, спасли Польшу именно советские войска…P.S. Такие же процессы происходят за океаном: в США набирает силу тенденция отказаться от Дня независимости, поскольку в нём не отражены страдания афроамериканцев. И вообще, историю США надо вести не от «Мэйфлауэра» и Континентального конгресса, а от появления на территории нынешних США первых негров в 1619 году.В общем, в Польше не то что сову натянули на глобус, а вслед за США решили мячик вывернуть наизнанку. И, поди ж ты, пока получается… * Экстремистские организации, запрещённые в России.

/20220711/1034313602.html

/20201022/1029358218.html

/20180202/1019852443.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/36/1021183699_137:0:1065:928_100x100_80_0_0_8c6b095943d4e2cb14939ea6fd0daee3.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/36/1021183699_137:0:1065:928_100x100_80_0_0_8c6b095943d4e2cb14939ea6fd0daee3.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/36/1021183699_137:0:1065:928_100x100_80_0_0_8c6b095943d4e2cb14939ea6fd0daee3.jpg

мнения, волынская резня, колонка