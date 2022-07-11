«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине

«Сейчас у нас общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек. По разным оценкам. Точное количество даже минобороны не называет. Но мы оперируем этими цифрами. Это пятикратный перевес живой силы с той стороны по сравнению с миллионом человек. На донецком направлении мы не видим увеличения, они туда подбрасывают новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое», — сказал Леонков.