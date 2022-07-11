«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине
20:15 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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Сейчас у России общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
«Сейчас у нас общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек. По разным оценкам. Точное количество даже минобороны не называет. Но мы оперируем этими цифрами. Это пятикратный перевес живой силы с той стороны по сравнению с миллионом человек. На донецком направлении мы не видим увеличения, они туда подбрасывают новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое», — сказал Леонков.
По его словам, у Украины регулярная армия на 80 процентов уничтожена, если только британцы взяли готовить 10 тысяч человек, но «по факту 1500, а если присмотреться, может и еще меньше».
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