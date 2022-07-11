«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине
«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине
Сейчас у России общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-11T20:15
2022-07-13T11:11
новости
россия
армия
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034335342.jpg?10341074961657699895
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на&nbsp;военную службу до&nbsp;1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, у&nbsp;Украины регулярная армия на&nbsp;80 процентов уничтожена, если только британцы взяли готовить 10 тысяч человек, но &laquo;по факту 1500, а&nbsp;если присмотреться, может и&nbsp;еще меньше&raquo;.Полный текст интервью можно прочитать здесь&nbsp;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, армия

«Пятикратный перевес живой силы»: Леонков предположил, сколько российских военных находится на Украине

20:15 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
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Сейчас у России общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
«Сейчас у нас общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек. По разным оценкам. Точное количество даже минобороны не называет. Но мы оперируем этими цифрами. Это пятикратный перевес живой силы с той стороны по сравнению с миллионом человек. На донецком направлении мы не видим увеличения, они туда подбрасывают новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое», — сказал Леонков.
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10 июля, 09:25
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По его словам, у Украины регулярная армия на 80 процентов уничтожена, если только британцы взяли готовить 10 тысяч человек, но «по факту 1500, а если присмотреться, может и еще меньше».
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
 
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