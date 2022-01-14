Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявления о переносе «российского вторжения» на февраль, оценил вероятность наступления на Украину и рассказал, что для России означают новые назначения в правительстве Казахстана:

Украина.ру на Youtube Нокаут санкциями: Межуев объяснил, какую ловушку подготовила Америка для России