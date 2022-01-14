— 00:55 Почему снова перенесли "вторжение"?

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом
Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом
© REUTERS, Kevin Lamarque

— 10:47 "Вторжение может и состояться…"

— 19:05 Чем закончится российское вторжение и можно ли присоединить Украину к России?

— 22:00 Зачем русофоба Умарова взяли в правительство Казахстана?

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