Ищенко: Война России с Украиной закончится очень быстро и не так, как предполагают14.01.2022, 15:10YoutubeПолитолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявления о переносе «российского вторжения» на февраль, оценил вероятность наступления на Украину и рассказал, что для России означают новые назначения в правительстве Казахстана:— 00:55 Почему снова перенесли "вторжение"? Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом© REUTERS, Kevin Lamarque — 10:47 "Вторжение может и состояться…" — 19:05 Чем закончится российское вторжение и можно ли присоединить Украину к России? — 22:00 Зачем русофоба Умарова взяли в правительство Казахстана? — 32:00 С многовекторностью на постсоветском пространстве покончено. Что дальше?Украина.ру на YoutubeНокаут санкциями: Межуев объяснил, какую ловушку подготовила Америка для РоссииНовости партнеров