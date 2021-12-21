— 00:30 Что стало главным разочарованием уходящего года для россиян?
— 03:10 Чем закончится раскол общества по вопросу вакцинации в 2022 году?
— 06:40 Самые важные события уходящего года для россиян?
— 11:40 Политические и дипломатические провалы США.
— 17:15 Почему Джен Псаки назвала платформу AUKUS одним из главных достижений США в уходящем году?
— 20:40 Что было сделано для развития Союзного государства?
— 22:40 Главное достижение России на европейском направлении.
— 24:05 Может ли противостояние Запада и России перерасти в партнерство?
— 32:25 Личные итоги года Олега Матвейчева и планы на будущее.