Вместе с экс-руководителем спецслужбы «Натив» (Израиль), политологом Яковом Кедми в студии Украина.ру проанализировали причины и последствия распада СССР:

— 00:45 Отношение Якова Кедми к событиям 1991 года и уровень антисемитизма в СССР;

— 04:25 "Во власти не было никого, кто мог бы изменить направление", — о событиях в Беловежской пуще;

— 10:00 Августовский путч 1991 года: как это было;

— 15:50 Кто виноват в распаде СССР?

— 19:45 Задолго до 1991: когда начался процесс распада СССР?

— 23:37 Мог ли Сталин построить неразрушимую систему?

— 27:05 Как смягчить последствия развала государства?

— 30:35 "Впервые за долгие годы к власти пришел человек с государственным мышлением", — Кедми о Владимире Путине;

— 31:20 Проблема отсутствия государственной элиты в РФ;

— 35:10 Итоги развития бывших союзных республик за 30 лет.

Тридцать лет назад перестало существовать одно из мощнейших государств в мировой истории — СССР. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще были подписаны соглашения, положившие конец существованию Союза.