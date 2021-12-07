Доктор военных наук Константин Сивков в эфире Украина.ру оценил призыв министра обороны Украины Алексея Резникова увеличить число иностранных военных инструкторов на Украине:

— 01:00 Зачем в Донбасс едут военные инструкторы из США, Канады и Британии?

— 06:30 Кому на самом деле выгоден конфликт между Россией и Украиной?

— 09:30 «Зеленский не сделал выводов из опыта Саакашвили…».

— 11:12 Начало строительства военных баз в Бердянске и Очакове на британские деньги и «красные линии» РФ.