— 01:00 Зачем в Донбасс едут военные инструкторы из США, Канады и Британии?
— 06:30 Кому на самом деле выгоден конфликт между Россией и Украиной?
— 09:30 «Зеленский не сделал выводов из опыта Саакашвили…».
— 11:12 Начало строительства военных баз в Бердянске и Очакове на британские деньги и «красные линии» РФ.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов. Как отметил министр, «необходимо, чтобы Канада, Соединенные Штаты и Британия совместно и оперативно предоставили военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией». По словам Резникова, Украина нуждается в современном вооружении, а также канадских, американских и британских солдатах, дислоцированных вблизи линии соприкосновения в Донбассе.