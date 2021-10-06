В прямом эфире Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:

Ищенко рассказал, что делать, если Европа откажется от российского газа — видео 01:10 Зачем Владимир Зеленский хочет убрать Дмитрия Разумкова?

— 04:55 "Современные разработки" Украины из СССР;

— 05:33 Зачем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в Киев?

— 06:28 Почему в РФ пора ввести принудительную вакцинацию?

— 08:39 Вероятность военных действий между Украиной и Белоруссией;

— 16:55 Почему Михаил Саакашвили вернулся в Грузию?

— 19:12 Какие цели преследует Запад, навязывая миру ЛГБТ-ценности?

— 21:35 Почему Японию не позвали в военный союз AUKUS?

— 24:23 Что будет, если Донбасс войдет в состав РФ?

— 31:25 Задержание вице-президента Сбербанка Марины Раковой в Москве;

— 36:15 Украина без населения: демографический прогноз на 50 лет;

— 38:10 Почему Великобритания вышла из ЕС?

— 42:45 Будущее "зеленой" энергетики;

— 48:50 Зачем нужно российской космонавтике кино на орбите?