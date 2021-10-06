- 01:10 Зачем Владимир Зеленский хочет убрать Дмитрия Разумкова?
— 04:55 "Современные разработки" Украины из СССР;
— 05:33 Зачем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в Киев?
— 06:28 Почему в РФ пора ввести принудительную вакцинацию?
— 08:39 Вероятность военных действий между Украиной и Белоруссией;
— 16:55 Почему Михаил Саакашвили вернулся в Грузию?
— 19:12 Какие цели преследует Запад, навязывая миру ЛГБТ-ценности?
— 21:35 Почему Японию не позвали в военный союз AUKUS?
— 24:23 Что будет, если Донбасс войдет в состав РФ?
— 31:25 Задержание вице-президента Сбербанка Марины Раковой в Москве;
— 36:15 Украина без населения: демографический прогноз на 50 лет;
— 38:10 Почему Великобритания вышла из ЕС?
— 42:45 Будущее "зеленой" энергетики;
— 48:50 Зачем нужно российской космонавтике кино на орбите?