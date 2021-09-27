Журналист-международник Александр Рар в эфире Украина.ру рассказал, чего ожидать от прошедших в Германии парламентских выборов

Главный кандидат на пост канцлера Германии впервые после выборов откровенно высказался о «Северном потоке-2» © REUTERS, FW1F/Tomasz Janowski

— 03:15 Судьба "Северного потока-2" после поражения ХДС/ХСС;

— 04:46 Как будут развиваться немецко-российские отношения после выборов в бундестаг?

— 07:34 Почему "Зеленые" — самая проамериканская партия в Германии?

— 12:25 Отношения Германии и Украины после выборов.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии — она получает 25,7% голосов (лидер — Олаф Шольц).

Партийный блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС с лидером Армином Лашетом идет вторым — 24,1%. Как отмечает Deutsche Welle, это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока.

Всего по спискам в бундестаг впервые за 16 лет проходят 5 партий. Помимо социал-демократов и консервативного блога, это «Союз 90 / Зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и «Левые».