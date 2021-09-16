В годовщину убийства Георгия Гонгадзе журналист Украина.ру Роман Гнатюк обсудил с журналистом Владимиром Скачко преследования и убийства журналистов на Украине и опасности журналистской работы в стране

0:19 — 21 год с убийства Гонгадзе;



5:09 — Как прекратить убийства журналистов на Украине;



9:21 — Насколько опасно быть журналистом на Украине?;



12:57 — "Горячая осень" для Зеленского.

Напомним, известного украинского журналиста грузинского происхождения Георгия Гонгадзе 16 сентября 2000 года похитили при выходе из квартиры основательницы «Украинской правды», его коллеги Алены Притулы на бульваре Леси Украинки в Киеве.

В ноябре этого же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. По данным экспертиз, тело принадлежало Гонгадзе.

Вскоре оппозиционный политик Александр Мороз опубликовал так называемые плёнки Мельниченко — записи, сделанные сотрудником президентской службы майором Николаем Мельниченко.

Они доказывали, что убийство было организовано по прямому приказу президента Леонида Кучмы — Гонгадзе прославился жесткой критикой в адрес его администрации.

Результатом «кассетного скандала» стали массовые акции протеста, целью которых стало принудить Кучму покинуть президентский пост. Тайна убийства Гонгадзе также была одной из тем избирательной кампании Виктора Ющенко.