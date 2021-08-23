— 00:30 Геополитические цели вывода войск США из Афганистана;
— 01:50 Насколько привлекательна идея Исламского государства (ИГИЛ*) для жителей стран Средней Азии?
— 03:00 Как России остановить распространение агрессивного ислама в странах Средней Азии?
— 03:50 Вывод войск США из Афганистана: какой урок для Украины?
— 05:55 Почему Украина не может построить независимое государство?
— 08:50 Сравнение 90-х в России и жизни в современной Украине;
— 10:10 Почему Украина не стала субъектом России в 1991 году?
— 11:38 К чему привела многовекторная политика на Украине?
*запрещенная в России террористическая организация