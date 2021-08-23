Бывший руководитель спецслужбы «Натив» (Израиль), политолог Яков Кедми объяснил, в чем разница между Россией 90-х и современной Украиной

— 00:30 Геополитические цели вывода войск США из Афганистана;

— 01:50 Насколько привлекательна идея Исламского государства (ИГИЛ*) для жителей стран Средней Азии?

— 03:00 Как России остановить распространение агрессивного ислама в странах Средней Азии?

— 03:50 Вывод войск США из Афганистана: какой урок для Украины?

— 05:55 Почему Украина не может построить независимое государство?

— 08:50 Сравнение 90-х в России и жизни в современной Украине;

— 10:10 Почему Украина не стала субъектом России в 1991 году?

— 11:38 К чему привела многовекторная политика на Украине?

*запрещенная в России террористическая организация