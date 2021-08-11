Прямой эфир с Ростиславом Ищенко

• 01:05 — почему президент Белоруссии Александр Лукашенко так и не признал Крым частью России;
• 01:20 — найдет ли Лукашенко способ остаться у власти;
• 06:07 — Беларусь или Белоруссия;
• 09:00 — должна ли Россия отказаться от «власовского» триколора;
• 10:45 — о совместном заседании правительств Молдавии и Румынии в Кишиневе;
• 14:38 — почему Ищенко начал интересоваться политикой;
• 17:28 — реальная численность населения Украины;
• 28:35 — план по развитию водородной энергетики в России;
• 36:25 — поддержка государством малых народов и сохранение их национальной идентичности;
• 46:20 — почему Россия признала президента Украины Петра Порошенко в 2014 году?