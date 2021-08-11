Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © кадр видео Украина.ру 01:05 — почему президент Белоруссии Александр Лукашенко так и не признал Крым частью России;

• 01:20 — найдет ли Лукашенко способ остаться у власти;

• 06:07 — Беларусь или Белоруссия;

• 09:00 — должна ли Россия отказаться от «власовского» триколора;

• 10:45 — о совместном заседании правительств Молдавии и Румынии в Кишиневе;

• 14:38 — почему Ищенко начал интересоваться политикой;

• 17:28 — реальная численность населения Украины;

• 28:35 — план по развитию водородной энергетики в России;

• 36:25 — поддержка государством малых народов и сохранение их национальной идентичности;

• 46:20 — почему Россия признала президента Украины Петра Порошенко в 2014 году?