Говоря об интервью задержанного в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича украинский общественный деятель Александр Скубченко рассказал о двойных стандартах его сторонников и порадовался за белорусов

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Сотрудничество с властью, слёзы — это выбор самого Протасевича: никто из нас не знает пределов своей воли и трусости. Безусловно, ему «рисовали» варианты будущего, и он выбрал один из них. И это — его выбор.

Во имя чего геройствовать? Во имя Польши, которая его использовала? Во имя преступницы Тихановской?

Пытали? Расскажите мне о Гуантанамо, о секретных «тюрьмах» СБУ, о государственном терроре и выбивании признаний с «сепаров» в Украине. Что? Когда пытают ваши, это нормально, а когда вас — сопли и так нельзя?

Помню, как после государственного переворота и прихода к власти майдана, в эфире ТВ рыдал бывший «регионал» Мирошниченко. Так всегда бывает: либо рыдают те, кого иностранцы швырнули совершать переворот в своей стране, либо — те, кого «перевернули».

Рад за Беларусь, что не доведётся повторить печальный опыт Украины, которую «цивилизованный запад» превратил в свою колонию, и только то и делает 7 лет, что грабит свои территории, и население, живущее на них.