Из рассказанного Протасевичем новое — разве что детали, суть же государственных переворотов и роль в них вот этих всех Протасевичей и так понятна. В Украине — ровно то же самое происходило, но более успешно для организаторов переворота 2014.
Сотрудничество с властью, слёзы — это выбор самого Протасевича: никто из нас не знает пределов своей воли и трусости. Безусловно, ему «рисовали» варианты будущего, и он выбрал один из них. И это — его выбор.
Во имя чего геройствовать? Во имя Польши, которая его использовала? Во имя преступницы Тихановской?
Пытали? Расскажите мне о Гуантанамо, о секретных «тюрьмах» СБУ, о государственном терроре и выбивании признаний с «сепаров» в Украине. Что? Когда пытают ваши, это нормально, а когда вас — сопли и так нельзя?
Помню, как после государственного переворота и прихода к власти майдана, в эфире ТВ рыдал бывший «регионал» Мирошниченко. Так всегда бывает: либо рыдают те, кого иностранцы швырнули совершать переворот в своей стране, либо — те, кого «перевернули».
Рад за Беларусь, что не доведётся повторить печальный опыт Украины, которую «цивилизованный запад» превратил в свою колонию, и только то и делает 7 лет, что грабит свои территории, и население, живущее на них.