Народный депутат Украины Вадим Новинский объяснил, чем политика президента Владимира Зеленского отличается от методов управления экс-гаранта Петра Порошенко, и рассказал, к чему приведет нынешнее обострение в Донбассе

Андрей Пургин: политическим играм вокруг Донбасса конец, дальше война? © кадр из видео Украина.ру 03:30​ — антироссийская политика Украины: мог ли Зеленский изменить политический курс страны;

• 14:41​ — почему Зеленский боится националистов;

• 20:00​ — насколько сильно влияние США на политику Украины;

• 20:40​ — какие партии выступают против мира в Донбассе;

• 23:20​ — обострение в Донбассе: возобновятся ли в ближайшее время боевые действия;

• 25:00​ — кому выгодно обострение в Донбассе;

• 27:00​ — почему Зеленский не снял экономическую блокаду Донбасса;

• 34:40​ — чем Зеленский лучше Порошенко;

• 42:31​ — что сделал олигарх Ринат Ахметов для воссоединения Донбасса и Украины?

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.