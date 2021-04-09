• 03:30 — антироссийская политика Украины: мог ли Зеленский изменить политический курс страны;
• 14:41 — почему Зеленский боится националистов;
• 20:00 — насколько сильно влияние США на политику Украины;
• 20:40 — какие партии выступают против мира в Донбассе;
• 23:20 — обострение в Донбассе: возобновятся ли в ближайшее время боевые действия;
• 25:00 — кому выгодно обострение в Донбассе;
• 27:00 — почему Зеленский не снял экономическую блокаду Донбасса;
• 34:40 — чем Зеленский лучше Порошенко;
• 42:31 — что сделал олигарх Ринат Ахметов для воссоединения Донбасса и Украины?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.