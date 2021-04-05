Посмотрев видео, вы узнаете:
- реакцию на учения НАТО;
- что такое украинский «блицкриг» и альтернативные варианты;
- насколько реальны шансы ЛДНР «вернуть своё»;
- когда ждать начала большой войны;
- что может стать casus belli для России.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.