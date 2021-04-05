Украина.ру вместе с военным экспертом Изборского клуба Владиславом Шурыгиным разбирались, как реагировать на прямые угрозы западных стран и блока НАТО, а также когда можно ждать украинской агрессии в Донбассе

Посмотрев видео, вы узнаете:

реакцию на учения НАТО;

что такое украинский «блицкриг» и альтернативные варианты;

насколько реальны шансы ЛДНР «вернуть своё»;

когда ждать начала большой войны;

что может стать casus belli для России.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, его жертвами стали около 13 тысяч человек.

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.