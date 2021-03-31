— Воспоминания о Киеве при СССР и после развала Союза;
— Как российских писателей встречали на Украине до Евромайдана. Вспоминаем об украинских застольях;
— Можно ли найти общий язык между российскими писателями и украинскими культурными деятелями?
— "Весна для репортера": почему действия романа происходят на Украине?
— "Концертмейстер": НКВД, музыканты и борьба за творчество?
— Можно ли ругать власть в современной "Литературной газете"?
— Место литературы в современной России: интернет против тиражей
— Поддерживает ли Россия своих писателей
Максим Замшев — российский поэт и прозаик, публицист. Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».