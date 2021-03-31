Российский поэт, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев в большом интервью на Украина.ру:

— Воспоминания о Киеве при СССР и после развала Союза;

— Как российских писателей встречали на Украине до Евромайдана. Вспоминаем об украинских застольях;

— Можно ли найти общий язык между российскими писателями и украинскими культурными деятелями?

— "Весна для репортера": почему действия романа происходят на Украине?

— "Концертмейстер": НКВД, музыканты и борьба за творчество?

— Можно ли ругать власть в современной "Литературной газете"?

— Место литературы в современной России: интернет против тиражей

— Поддерживает ли Россия своих писателей

Максим Замшев — российский поэт и прозаик, публицист. Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».