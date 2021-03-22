0:31 — Сравнение сил Донбасса и Украины.
4:12 — Кто может поддержать Украину, а кто Республики Донбасса?
9:55 — Будет ли Россия использовать Белоруссию как плацдарм?
12:00 — Боеготовность украинской армии.
17:45 — Возможные сценарии развития событий на Донбассе.
19:57 — А что с потерями?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.