00:30 — Закрытие каналов — первый шаг в зачистке олигархов?
04:20 — С чем связано изменение политики Зеленского.
08:18 — Зеленский хоронит украинский суверенитет?
10:23 — Олигархи — единственные гаранты суверенитета Украины.
12:27 — Что ждёт простых украинцев?
На прошлой неделе стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».