Доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Вадим Трухачев 9 февраля объяснил, почему на 30-м году украинский независимости президент Владимир Зеленский превращается фактически в могильщика суверенитета Украины

00:30 — Закрытие каналов — первый шаг в зачистке олигархов?

04:20 — С чем связано изменение политики Зеленского.

08:18 — Зеленский хоронит украинский суверенитет?

10:23 — Олигархи — единственные гаранты суверенитета Украины.

12:27 — Что ждёт простых украинцев?

На прошлой неделе стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».