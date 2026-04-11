https://ukraina.ru/20260411/kibersport-kak-otrazhenie-svo-kakie-igry-o-konflikte-vykhodyat-v-rossii-i-na-ukraine-1077718869.html

Киберспорт как отражение СВО: какие игры о конфликте выходят в России и на Украине

Украинские и российские игроделы осмысливают опыт спецоперации

2026-04-11T07:11

эксклюзив

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077718744_45:0:893:477_1920x0_80_0_0_7086f59a4a1bdf6e7163daa1028bb8d9.jpg

К четвёртой годовщине начала спецоперации в России выпустили компьютерную игру, посвящённую гостомельскому десанту. Российская студия Cats Who Play при поддержке Института развития интернета выпустила стратегию "Гостомельские богатыри". Игра посвящена битве за аэропорт им. Антонова в Гостомеле и таким образом киберигроки могут стать свидетелями вывода войск в рамках "жеста доброй воли" и сокращения усилий на киевском направлении в конце марта 2022 года."Украина освещалась в репортажах и документальных фильмах. Но мы хотим рассказать эту историю через призму игры. И пусть слово "игра" не вводит вас в заблуждение. Это не документальный фильм, но он описывает события первых дней", – гласило заявление компании-разработчика Cats Who Play.В аннотации указывалось, что при создании игры были отсмотрены десятки часов видео с городских камер наблюдения, боди-камер солдат, репортажей. Также были изучены тысячи документов и фото, проведены интервью и опросы участников событий. Игра максимально реалистично – с поправкой на игровые условности – воспроизводит события февраля-марта 2022 года. "Современные игры — это не просто развлечение, это еще одна форма медиа, еще один способ передачи информации, зачастую даже более эффективный, чем самые подробные аналитические статьи или новостные сегменты. Мы хотим использовать этот материал, чтобы показать, что происходило на Украине в начале этого конфликта, который первоначально воспринимался как краткосрочный, но перерос в длительный вооружённый конфликт", – отмечалось в аннотации.Примечательно, что игра вышла на платформе VK Play. Это – не только дань патриотизму, но и вынужденный ход, связанный с желанием подстраховаться."Отряд 22: ZOV" и новые игры.В конце весны 2025 года на международной платформе цифровой дистрибуции игр Steam вышла российская игра об СВО – "Отряд 22: ZOV", созданная SPN Studio и изданная Zarobana Entertainment при содействии Минобороны РФ. В день выхода, 28 мая, благодаря международным СМИ об игре узнали свыше 5 млн человек во всем мире.Как писала тогда "Российская газета", свыше 100 тыс. пользователей ежедневно посещали страницу с игрой. Уже в день премьеры количество скачиваний превысило суммарные показатели на платформах VK Play и RuStore за целых четыре месяца.При этом выходу игры противились. Особенно усердствовали западные СМИ. Однако вопреки их стараниям это лишь помогло разработчикам."Меня удивило то, что именно стараниями "с другой стороны" нам был обеспечен шикарный международный маркетинг. Фактически за бесплатно про нас написали все мировые СМИ, хоть и с негативным уклоном. В свою очередь, это привлекло внимание к игре, в том числе на самом большом игровом рынке - в США. Сейчас 54% выручки у нас поступает именно оттуда. При этом немало американских игроков пишут слова поддержки и нам, и российской армии, что приятно. Значит, мы не зря поработали", - отметил в комментарии "Российской газете" продюсер и главный идеолог проекта Александр Толкач.По информации издания, именно жители Соединённых Штатов Америки обеспечили ключевую часть покупок игры на Steam. Так, доля американских геймеров в первые дни выпуска игры составила 70%, а в начале июня 2025 года 50% всей выручки приходит из Америки.Игра посвящена боям в Донбассе. Так, игрок участвует в освобождении Авдеевки и Мариуполя, штурме Мелитополя и других боях на Донбассе. События разделены на кампании и ключевые направления боев.Как рассказали разработчики, игра создавалась при активном сотрудничестве с действующими бойцами, ветеранами и героями СВО, включая посещение мест реальных событий и реконструкцию боев.При этом игра дополняется. Она включает в себя десятки разнообразных миссий, в том числе и оборону с частично адаптивным ландшафтом укреплений, ночные сценарии, штурм сложных зданий и спасение гражданских. Игроки могут использовать поддержку бронетехники, БПЛА, артиллерии.На платформе Steam, а также на сайте Reddit игру хвалят. И это несмотря на то, что игру не хотели допускать на Steam."Valve не удаляет игру?" Отлично. Западные СМИ в ярости? Замечательно. "Пропагандистская игра"? Так и задумано! Конечно, мы ждали подобных заголовков в СМИ противника, но то, что их будет так много, - даже не думали. Мы просто делаем свою работу - честно, патриотично… Если противник орет - значит, бьём точно в цель", - гласило заявление компании. При этом вначале после размещения на Steam, игра была доступна только пользователям не из России. Позднее для россиян игру разблокировали, но заблокировали для украинцев и немцев.Авторы игры останавливаться не собираются. В 2025 году они сообщили о новом проекте под рабочим названием "Родина Ждёт"."Это не вторая часть "Отряда 22: ZOV". Это – новая самостоятельная игра по событиям СВО, ориентированная на намного более широкую аудиторию и преимущественное использование на мобильных устройствах. Дело в том, что чисто тактические задачи с комплексным микроменеджментом бойцов в бою, безусловно, интересны, но подходят достаточно "нишевой" части игроков и молодежи из-за своей сложности и требованиям к усидчивости. Поэтому после долгих дебатов, коллектив студии решил новую игру по СВО делать больше в жанре сюжетного тактического RPG экшена с различными вариантами переключения камер в бою и существенной "автоматизацией тактикульности" (звучит круто, а что это такое – увидите в новостях позже, а там и в демо)", – гласило заявление компании разработчика.При этом указывалась и задача игры: "пользуясь интересным сюжетом и иммерсивными механиками рассказать правду про события в зоне СВО и их корни в десятки и сотни раз большему числу людей, чем мог "Отряд 22""."Основная сюжетная линия будет не просто набором кат сцен и отдельных фрагментов в заданиях и репликах – но солидной цельной конструкцией, над которой уже работают профессиональные опытные сценаристы! "Родина Ждёт" будет доступна на ПК и мобильных устройствах, но изначально управление, интерфейс и общий подход к проектированию будут ориентироваться именно на мобильные телефоны, которых все-таки у людей сильно больше, чем ПК", – обещали разработчики.Они особо подчёркивали: проект амбициозный и сложный, разработка займёт не менее полутора-двух лет. Выпуск демо наметили на 2026 год."Повторять сложнейший забег "игру менее чем за год" мы больше не хотим, да и сложность задачи просто не позволит сделать быстрее", – пояснили в SPN Studio.Компания пообещала постепенно рассказывать о проекте в новостях.Но пока россияне вдумчиво и качественно делают игры, украинцы решили взять массовостью.Лучше проще, да больше?Уже в декабре 2022 года украинский сайт Dev.ua рассказал о выпущенных к тому времени 25 играх, посвящённых тематике СВО.Многие из этих игр были довольно простенькими и были предназначены скорее для игры на телефоне. Часть игры была посвящена работе волонтёров, часть – использовала популярные мемы, например, Doge – такой была игра Fella Game. Главный герой игры – собака сиба-ину, списанная с мема Doge. Fella – это ещё и персонаж сетевой группировки NAFO – агрессивных проукраински настроенных пользователей соцсетей.Ещё одна "собачья" игра – Sniffer Dog Quest. Её главный герой – пёс Сниффи, в котором легко угадывается популярный на Украине пёс Патрон. В игре Сниффи должен искать мины и бороться с медведем. Последний был обобщённым образом россиян. Дополнительно в игре есть страница, в которой можно получить информацию о взрывоопасных предметах и правилах поведения при обнаружении таковых.С каждым уровнем меняется локация и количество объектов, которые нужно найти, растет сложность их поиска, параллельно с этим персонаж приобретает новые возможности.Некоторые игры и вовсе эксплуатировали тему горя местных жителей во время боевых действий . Такой была игра Ukraine War Stories, которую разработала студия Starni Games. Сама игра по сути была сборником визуальных новел. Авторы утверждали, что сюжеты основаны на реальных событиях. Игрок должен был не воевать, а выживать в условиях боевых действий и покинуть зону конфликта. Всего в игре было собрано три истории: о Буче, Мариуполе и Гостомеле.Были и довольно простенькие игры, переделанные из игр 80-90-ых годов. От прототипов они отличались лишь тем, что вместо инопланетян или злодеев нужно было стрелять по руководству России.Но были и те игры, идеи которых затем развили. Так, уже в 2022 году команда украинского iLogos Game Studios разработала мобильную игру "Байрактар". В ней нужно быть "байрактаром" и уничтожать технику ВС РФ.В мае 2025 года украинцы анонсировали уже выход более сложной игры – Hell of War, в которой можно как управлять дроном-разведчиком, отдавая команды, так и перехватывать управления любой техникой или отдельным бойцом. Контроль над дроном у игрока полный: он может обнаруживать цели, наводить артиллерийские удары, дистанционно минировать объекты, заниматься навигацией и координацией. Также игрок мог отдавать приказы командирам пехотных подразделений и тяжёлой техники. Кроме того, игрок мог выступить в роли оператора FPV-дрона, оператора БПЛА со сбросами, командира отделения пехоты или командира танка.В общем, украинские игроделы выпустили игру, которая готовит молодёжь к службе в армии и прививает необходимые умения, которые пригодятся тем, кто попадёт в подразделения БПЛА.Пока же украинские игроделы берут количеством, но не качеством. Однако это объяснимо: так, некоторые влиятельные и мощные игроделы, например, владелец создавшей игру S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович компании GSC Game World, занялись волонтёрством и финансированием подразделений ВСУ. Некоторые топ-менеджеры компании GSC Game World и вовсе пошли служить в подразделения БПЛА. В таких условиях выпустить качественный продукт, да ещё сделать это быстро – нетривиальная задача, и главное – сосредоточиться не на кибер-, а на реальных сражениях.Подробнее о нюансах отношений украинских и российских киберспортсменов – в статье Филиппа Прокудина ""Процесс не остановить". Какие победы снова объединяют Россию и Украину".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

