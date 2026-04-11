https://ukraina.ru/20260411/ukraintsy-posylayut-ttsk-na-tri-bukvy-no-budanov-ne-ponimaet-pochemu-1077765984.html

Украинцы посылают ТЦК на три буквы. Но Буданов* не понимает, почему

Украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) "на три буквы". Об этом заявил глава офиса президента Кирилл Буданов* в интервью "Укринформу"

2026-04-11T08:19

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg

"У нас страшнейшая проблема в обществе. У нас также герой тот, кто записывает видосики, "как я послал на три буквы ТЦК" или "как я перебежал через "зеленку" за границу" — а вы тупые тут оставайтесь", — пожаловался Буданов*.По его словам, это демонстрирует отсутствие единства в обществе, без которого Украину ждет катастрофа."С одной стороны, все говорят, что необходимо воевать, но с другой стороны, все бегут от мобилизации", - указал глава офиса Зеленского."Мы не знаем страны, в которой живем", - сказал 15 июня 1983 года генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Через 7,5 лет страны не стало.У Украины, конечно, нет столько времени. Но проблема у руководства та же: они не знают страны, в которой живут.Украина – западная окраина СССР. Страна, которой еще в 1991-ом не было. Всю свою историю Украина была частью какого-то политического проекта: Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, Российской империи, СССР. Последний политический проект, Советский Союз, рухнул. Но ведь сознание украинцев осталось прежним: мы – не сами по себе, мы – при ком-то. Сейчас политический украинец – при Евросоюзе. Тот его знать не хочет и держит на правах очень дальнего бедного родственника. Но украинец не отчаивается. И вот когда возникает дилемма: идти воевать за Украину или сбежать в тот же ЕС, нормальный украинец делает очевидный выбор. Удрать! Воюют те, кого забрали насильно и кому некуда деваться. А у кого есть возможность – откупаются или бегут. И ведь не сказать, что Родину не любят. Любят. Но так, чтобы умереть… А за кого и за что умирать? За Зеленского, Буданова*, Ермака? За недра, купленные Трампом? За пашни, что принадлежат американским агрохолдингам? За дружбу с Британией? Не очень понятно, правда. Поэтому нормальный политический украинец от ТЦК бежит. Он торопится интегрироваться в ЕС – раз уж всю страну не взяли. Почему Буданова это удивляет?Может меряет по себе? Он – при власти, деньгах, возможностях. Он сделал в этой новой Украине стремительную и колоссальную карьеру. Ему эта Украина нужна. А большинству украинцев – нет. И в этом, действительно, главная беда.Россия, кстати, может все поправить. Если Украина вновь станет частью большого, одного из крупнейших в мире политических проектов, у ее жителей вновь появится, как говорят американцы, "reason to be" - причина быть. СССР ведь, свою огромную Родину, украинцы защищали. Массового бегства от военкоматов не было. Почему? Было, что защищать. Сейчас – нечего.О потерях ВСУ: Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит* Внесен в список экстремистов и террористов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

