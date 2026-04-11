Тяжелый штурм Красного Лимана идет сразу с трех населенных пунктов — Алехин о ситуации в зоне СВО
2026-04-11T05:30
Тяжелый штурм Красного Лимана идет сразу с трех населенных пунктов — Алехин о ситуации в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Продолжается тяжелый штурм Красного Лимана сразу с территории трёх населённых пунктов. На Добропольском направлении ВС РФ резко увеличили удары дронами "Молния-2" и перерезали дорогу Доброполье — Черниговка. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Краснолиманском направлении, Алехин сообщил, что штурм идёт сразу с трёх сторон. "Продолжается тяжелый штурм Красного Лимана сразу с территории трех населенных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко", — рассказал эксперт.
"За несколько суток нашим военнослужащим удалось немножко расширить зону контроля в районах населенных пунктов Диброва и Ставки на Краснолиманском направлении. Также есть небольшое продвижение со стороны Дробышева в южном направлении", — передаёт Алехин слова Марочко.
При этом на Добропольском направлении ситуация развивается более динамично. "На Добропольском направлении фиксируется резкое увеличение нашими "птичниками" ударов дронами "Молния-2", — сообщает эксперт.
Алехин также объяснил тактику наших операторов дронов. "Идет ставка на массовость и прорыв самостийной ПВО за счет количества и качества. Доставку грузов и живой силы врага по дороге Доброполье — Черниговка фактически перерезаем с воздуха", —констатировал собеседник издания.
