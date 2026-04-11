Россия и Венгрия: 12 веков сотрудничества и конфликтов

12 апреля в Венгрии должны состояться парламентские выборы, на которых, как считается, будет решиться вопрос – останется ли Венгрия enfant terrible Евросоюза или подстроится под общую проукраинскую линию. Прогнозы пусть строят специалисты по венгерской и европейской внутренней политике, а мы вспомним об историческом фоне русско-венгерских отношений

2026-04-11T08:00

история

история

восточная европа

венгрия

ссср

россия

иосиф сталин

красная армия

ес

советская власть

Начнём с признания очевидного факта – на протяжении более чем тысячелетия восточноевропейской истории Россия и Венгрия союзниками были скорее в порядке исключения, а чаще бывали соперниками или даже противниками. Причём счёт, как это часто бывает, скорее готова предъявлять более слабая сторона – венгерская.Как это часто бывает в истории, русско-венгерские отношения начались с конфликта – в IX веке предки венгров – мадьяры (угры), перекочёвывавшие с территорий Южного Урала и Башкирии в Паннонию, столкнулись с русским государством, центр которого только недавно был перенесён из Новгорода в Киев Вещим Олегом. Произошло это в ещё доисторический период истории обоих народов, свидетельства письменных источников носят легендарный характер. Вот как писал об этом Св. Нестор Летописец:"Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, и пришли к Днепру, стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, которые называются Угорскими, и стали воевать с жившими там".Венгерский источник XII века дополняет эту историю сообщением о безуспешной осаде Киева и выплате им дани – если учитывать дальнейшие события в Европе в это можно поверить. Венгры на протяжении примерно полутора столетий держали в страхе Европу, дойдя до Испании (где столкнулись с арабами). Конец их завоевательным походам был положен только в 955 году императором Священной Римской Империи Оттоном I. В 1000 году было создано Венгерское королевство.В XI-XII веках венгры вмешивались в княжеские усобицы на стороне то одного, то другого претендента на киевский престол – без каких-то особых для себя приобретений. В XIII веке они пытались присоединить к своей державе галицко-волынские земли – на каком-то этапе им способствовал успех, но в конечном итоге эта территория была поделена между Польшей и Литвой, венграм же досталось Закарпатье.Интересно, что при этом походы были только в одном направлении – с Запада на Восток. Русские ходили на венгров только вместе с монголо-татарами и, естественно, ничего с этого не поимели.После монгольского завоевания исторические пути Венгрии и Руси практически не пересекались на протяжении нескольких столетий, хотя определённые отношения поддерживались. Например, в XV веке Матьяш Корвин дружил с Иваном Великим против Ягеллонов.В XVIIIвеке, когда Российская империя вернулась на Правобережную Украину, Венгрия уже больше столетия входила в состав государства Габсбургов (с 1804 года – Австрийская империя, с 1867 года – Австро-Венгерская империя), так что говорить о русско-венгерских отношениях можно только условно.А вот впрямую венгры и русские столкнулись во время венгерской революции 1849-49 годов – примерив на себя голубой мундир "жандарма Европы" Николай I двинул в Венгрию армию под командованием Ивана Паскевича.Революция была подавлена к августу 1849 года. Венгры до сих пор припоминают России это вмешательство, хотя Николай действовал с согласия легитимного австрийского правительства. Потом, во время Крымской войны, Вена отплатила ему за это недоброжелательным нейтралитетом, обусловившим не самые выгодные для России условия мира.В советские времена, чтя заветы Маркса, было принято ругательски ругать Николая и превозносить достоинства венгерских революционеров. Забавно, что культ Венгерской революции 1848-49 годов по наследству перешёл и к новой, украинской власти – уже в 2009 году улице Воровского (Бульварно-Кудрявской) в Киеве за средства венгерских благотворителей был установлен бюст венгерскому национальному поэту и одному из вождей революции Шандору Петёфи. Понятно, что подтекст был уже другой – осуждалась не контрреволюционность, а захватническая политика царизма (при том, что в ходе этого эпизода царизм ничего не захватил).Во время Первой Мировой войны Россия и Австро-Венгрия оказались по разные стороны баррикад. Поскольку Венгрия, не смотря на дуалистический характер Дунайской монархии, субъектностью в этом конфликте не обладала, то рассматривать дальнейшие события сколько-нибудь детально смысла нет. Важен сам факт – в 1914-18 годах венгры воевали против России в составе австро-венгерской армии (надо сказать – не очень успешно), а после Брестского мира принимали участие в оккупации территории Украины.В 1919 году, не без влияния со стороны Советской России в Венгрии была создана Советская республика, которая несколько месяцев отражала натиск со стороны соседей, но в конце концов была разгромлена. Помощи Красной армии венгерские революционеры не дождались в основном потому, что большевики не смогли сохранить контроль за Новороссией – Григорьев и Махно начали вести свою собственную игру, которая не предполагала ни продразвёрстки, ни помощи венгерскому пролетариату.Уцелевшие после репрессий венгерские коммунисты, а также тысячи распропагандированных большевиками венгерских военнопленных, внесли свой собственный вклад в победу большевиков в Гражданской войне и создание советского государства, хотя поминают их реже, чем хрестоматийных латышских стрелков и китайских наёмников. Особо прославился Бела Кун, который, как глава крымского ревкома, нёс основную часть ответственности за зачистку Крыма в 1920 году.У автора, правда, создалось впечатление, что именно Венгрии счёт за деятельность венгров при Советской власти никто особенно не выставлял. Коммунисты были интернационалистами и принципиальной разницы между венгром Куном и поляком Дзержинским всё же не было.Хортистская Венгрия стала союзником Германии и в 1939 году приняла участие в "распиле" Чехословакии, вернув себе Закарпатье. В СССР это восприняли без понимания – Сталин и сам претендовал на Карпатскую Русь, которую он почему-то считал Закарпатской Украиной. Осудил СССР и оккупацию Венгрией части Югославии.Тем не менее, объективных причин для вступления Венгрии в войну против СССР не было, однако, в окружении венгерского диктатора адмирала Миклоша Хорти пользовалась влиянием группа, которая считала, что вступление в войну на стороне Германии позволит убедить Гитлера пересмотреть итоги Венского арбитража в части передачи некоторых венгерских районов в состав Румынии (что характерно – Сталин обещал Венгрии ровно то же…)Венгрия объявила вону СССР 27 июня 1941 года, венгерский Мобильный корпус принимал участие в ряде операций вермахта (в частности – в формировании Уманского котла, в котором были разгромлены 6 и 12 армии Юго-Западного фронта) и был выведен с территории СССР в конце ноября 1941 года. На боеспособность вермахта на Восточном фронте это вряд ли повлияло, но это был один из маркеров, свидетельствующих об утрате им наступательного порыва и стратегической инициативы.Весной 1942 года в СССР была отправлена венгерская 2-я армия, которая сыграла определённую роль в операциях немецких войск на южном фланге фронта. Конец её был кошмарным – в январе 1943 года она попала под каток советского наступления в ходе Острогожско-Россошанской операции и была полностью разгромлена, потеряв свыше 90 тысяч человек (суммарные венгерские боевые потери в войне превысили 300 тыс. человек).В этот период советское командование целенаправленно било по войскам союзников (под Сталинградом – по итальянцам, на Дону – по венграм), которые обладали меньшей боевой устойчивостью, худшим управлением и вооружением. После этого немецкое командование отказалось от использования союзников на линии фронта и поручило им гарнизонную службу и контрпартизанскую борьбу.Именно венгры в этом смысле отличились в худшую сторону, принимая участие в геноциде населения СССР. Они были в охране концлагерей, принимали участие в отлове уцелевших на предыдущих этапах евреев и т.п. При этом на территории Галичины венгерские оккупанты защищали местное польское население и даже проводили частные операции против банд УПА*.В 1944 году Венгрия воевала на два фронта – большая часть венгерской армии находилась на стороне Германии, последние подразделения отступили на территорию Австрии, где сдались западным союзникам. В то же время, над подконтрольной СССР территории было создано Временное правительство и отдельные венгерские подразделения принимали участие в боях на стороне Красной армии. Тем не менее, медаль называется "За взятие Будапешта", а не за освобождение, как в случае с союзниками.В 1945 году в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу (57%) одержала Независимая партия мелких хозяев (по советским понятиям – "мелкобуржуазная"), коммунисты же получили лишь 17% голосов. Однако они сохранили контроль над силовыми структурами и уже в выборах 1949 года участие принял единственный список Национального фронта независимости. Страна стала социалистической Венгерской Народной Республикой. Переворот ("мирную революцию") осуществляли венгерские коммунисты, но, разумеется, при поддержке СССР.Следующий эпизод относится к 1956 году, когда в Венгрии, по венгерской версии началась "революция" и "война за независимость", а по советской – "антикоммунистический мятеж", который был жестоко подавлен советскими войсками.Этот эпизод принято трактовать однозначно, но никакой однозначности тут, равно как и во время событий 1848-49 годов, быть не может – были, разумеется, люди, недовольные вмешательством России/СССР, возможно даже их было большинство, но были и те, кому это вмешательство буквально спасло жизни.В конце 1980-х СССР бросил режимы "народной демократии" на произвол судьбы, в результате чего им пришёл конец.Если говорить о нынешнем этапе, когда Венгрия оказалось чуть ли не единственным европейским союзником России, дело вовсе не в какой-то особой дружбе Орбана и российского руководства, а в двух объективных моментах:- заинтересованности Венгрии в получении российских энергоносителей;- принципиальном отказе Украины считаться с правами венгерского национального меньшинства.Как говорят американцы – "nothing personal, it's just business".* Террористическая организация, запрещённая в России.

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

