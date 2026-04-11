Полковник Алехин: Взятие позиций западнее Калеников откроет дорогу к штурму Славянска
Продвижение российских войск к западу от Калеников несёт критические угрозы для обороны ВСУ в северной части Донецкой области. Взятие этих позиций создаёт условия для прямого штурма Славянска с северо-востока. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-11T04:45
Описывая ситуацию на Краматорском направлении, Алехин сообщил, что территория западнее Калеников является подступом к основной линии обороны ВСУ на Донбассе.
"Взятие этих позиций создает условия для прямого штурма Славянска с северо-востока", — пишет аналитик. По его словам, аналитики ISW также подтверждают опасность для ВСУ.
"Движение на запад (из Калеников) позволяет российским войскам попытаться обойти позиции ВСУ в районе Лимана, создавая угрозу окружения подразделений, держащих оборону вдоль реки Жеребец", — говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW)", — отмечает Алехин.
По его мнению, ВСУ используют тактику контратак с целью остановить российское наступление, но скоро многое может измениться "не в лучшую для украинской армии сторону".
"Пожалуй, здесь тот самый случай, когда с ISW можно согласиться", — констатировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты" на сайте Украина.ру.
Также на тему специальной военной операции — в статье Владимира Скачко "Подводные камни войны. Неизбежные условия победы в СВО глазами экспертов" на сайте Украина.ру.
