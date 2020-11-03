Президент Украины Владимир Зеленский так и не смог стать настоящим самостоятельным президентом страны, рассказал Депутат Верховной рады Украины 4-7 созывов Олег Царёв рассказал в интервью Youtube-каналу Украина.ру 3 ноября

«Самая большая проблема Зеленского — это Зеленский. То, что он не смог стать настоящим президентом, не смог вести за собой Украину, стал ведомым, а не ведущим, то, что он растерял симпатии и поддержку избирателей», — подчеркнул Царев.

Утро на Украина.ру: Царев о перспективах «Слуги народа», доброволец о вакцине «Спутник V» © Скриншот из видео Украина.ру

В частности, не смог подобрать нормальных людей ни для того, чтобы они представляли его партию в Верховной раде, ни в правительстве, ни в регионах, подчеркнул Царев.

По его мнению, Зеленский попытается максимально обогатиться и уйти по-тихому из власти.

Больше смотрите в видеоинтервью Олега Царева.