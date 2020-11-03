«Самая большая проблема Зеленского — это Зеленский. То, что он не смог стать настоящим президентом, не смог вести за собой Украину, стал ведомым, а не ведущим, то, что он растерял симпатии и поддержку избирателей», — подчеркнул Царев.
Обладая почти конституционным большинством, Зеленский ничего не смог сделать, констатировал бывший депутат.
В частности, не смог подобрать нормальных людей ни для того, чтобы они представляли его партию в Верховной раде, ни в правительстве, ни в регионах, подчеркнул Царев.
По его мнению, Зеленский попытается максимально обогатиться и уйти по-тихому из власти.
Больше смотрите в видеоинтервью Олега Царева.