Политолог Ростислав Ищенко 8 августа рассказал, когда Россия, Украина и Белоруссия объединятся в одно государство

Украинский академик: хватит воевать! Россия, Белоруссия и Украина должны быть вместе

Несколькими днями позже в Алма Ате руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах. В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма Атинскую декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.

Украина до сих пор так и не ратифицировала Устав СНГ, но имеет статус страны-основателя и участника организации. В 2014 году страна приостановила свое председательство в уставных органах СНГ, а в 2018 году президент Украины попросил правительство начать процесс выхода страны из Содружества (процедура выхода занимает минимум один год согласно Уставу СНГ). Страна вышла из ряда многосторонних соглашений Содружества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что считает идею политического объединения России и Белоруссии невозможной. По его словам, народ Белоруссии «перезрел» для этой идеи.