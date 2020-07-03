Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возглавит предвыборный штаб партии «Европейская солидарность». По словам Турчинова, Украине необходима мирная перезагрузка власти. Турчинов пояснил, что ему больно наблюдать за тем, как страна приближается к социально-экономической катастрофе, а национальная безопасность и оборона становятся далеко не первым приоритетом государства.
Напомним, после госпереворота в 2014 году Турчинов занимал должность исполняющего обязанности президента. Именно Турчинов начал войну на Донбассе, 14 апреля 2014 года он издал указ о начале так называемой АТО на востоке Украины.
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Чем закончится противостояние националистов и сторонников Шария?
— Какие страны являются политическими союзниками России?
— Зачем на Украине хотят создать депутатское объединение «За демократическую Белоруссию»?
— Зачем Лукашенко встречается с Владимиром Путиным перед президентскими выборами в Белоруссии?
— Почему Белоруссия нуждается в России?