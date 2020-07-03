В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал объединение Петра Порошенко и Александра Турчинова

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возглавит предвыборный штаб партии «Европейская солидарность». По словам Турчинова, Украине необходима мирная перезагрузка власти. Турчинов пояснил, что ему больно наблюдать за тем, как страна приближается к социально-экономической катастрофе, а национальная безопасность и оборона становятся далеко не первым приоритетом государства.

Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Чем закончится противостояние националистов и сторонников Шария?

— Какие страны являются политическими союзниками России?

— Зачем на Украине хотят создать депутатское объединение «За демократическую Белоруссию»?

— Зачем Лукашенко встречается с Владимиром Путиным перед президентскими выборами в Белоруссии?

— Почему Белоруссия нуждается в России?