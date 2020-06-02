В 66-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

Выгодны ли Украине антироссийские санкции? Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

— какие регионы Украины меньше всего пострадают от кризиса;

— можно ли поставить знак равенства между Леонидом Кучмой и Михаилом Горбачевым.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.