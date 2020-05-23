В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, кто является худшим президентом Украины, а также прокомментировал скандал с записями разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена:

— Против кого направленный опубликованный компромат — Порошенко или Байдена?

— Какие последствия ждут Петра Порошенко?

— Как записи разговоров повлияют на избирательную кампанию Байдена?

Госизмена и другие тяжёлые преступления. Посадят ли Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом и экс-главой госдепа Джоном Керри. На записи слышно, как Джон Керри просит Порошенко отправить в отставку генпрокурора Виктора Шокина.Генпрокурор расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер Байден.

Деркач заявил, что после увольнения Шокина Байден выдвигал новые условия для выплаты Киеву миллиарда долларов. Эти деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко.