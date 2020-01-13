В 169-й серии спецпроекта «Из Украины в Россию» вы узнаете об особенностях обучения в современной российской школе

«Из Украины в Россию»: Рождество в семье Светланы Пикты © Скриншот из видео Украина.ру Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.