«Из Украины в Россию»: Рождество в семье Светланы Пикты
«Из Украины в Россию»: Рождество в семье Светланы Пикты
© Скриншот из видео Украина.ру
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Наша главная героиня Светлана Пикта — киевлянка, которая вместе с семьей переехала в Россию в 2018 году из-за преследований украинских националистов и спецслужб.