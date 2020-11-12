Фильм-расследование о гибели MH 17 вернули на YouTube-канал издания Украина.ру меньше чем за сутки до премьеры, которая была назначена на 19:00 12 ноября

Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к материалам издания Украина.ру © CC0, Pixabay

Файл был предварительно загружен на YouTube и выставлен на выпуск в определённое время, после чего его сразу заблокировали — с формулировкой «нарушение принципов сообщества».



Подобная цензура вызвала волну возмущений в сети и мгновенную реакцию Роскомнадзора, который в официальном обращении потребовал от GOOGLE LLC вернуть доступ к материалам издания.

Таким образом, премьера фильма состоится 12 ноября в 19:00.

17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в зоне боевых действий потерпел крушение BOEING 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. Запад поспешил обвинить в случившемся Россию, однако создатель фильма задался вопросом: так ли несостоятельна версия о причастности к катастрофе ВВС Украины?

Фильм был передан в редакцию друзьями и единомышленниками автора фильма Андрея Лактионова, который скончался, не успев опубликовать расследование при жизни. Публикуется впервые.