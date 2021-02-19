В пятнице, 19 февраля в 18:00 по московскому времени в прямом эфире журналисты из Москвы и Киева начинают обсуждать самые острые темы.
Издание Украина.ру проводит уже второй телемост с коллегами из Украины и планирует сделать такие трансляции регулярными.
В обсуждении принимают участие:
в Москве — журналист, политэмигрант Владимир Скачко и журналист, историк Александр Васильев;
в Киеве — генеральный продюсер телеканала КРТ Жан Новосельцев, журналист, ведущий Алексей Кутепов, журналист Руслан Коцаба и адвокат Светлана Новицкая.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.