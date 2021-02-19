Телемост Москва — Киев. В повестке — 7-я годовщина Майдана, атака на Анатолия Шария, обострение в Донбассе

Пресс-конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?»

Издание Украина.ру проводит уже второй телемост с коллегами из Украины и планирует сделать такие трансляции регулярными.

В обсуждении принимают участие:

в Москве — журналист, политэмигрант Владимир Скачко и журналист, историк Александр Васильев;

в Киеве — генеральный продюсер телеканала КРТ Жан Новосельцев, журналист, ведущий Алексей Кутепов, журналист Руслан Коцаба и адвокат Светлана Новицкая.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.