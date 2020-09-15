В рамках проекта «Украинское досье» 17 сентября состоится мультимедийная конференция «Белоруссия не Украина: майдан не пройдёт». Она стартует в режиме онлайн в 13:00 в мультимедийной студии редакции Украина.ру, будет обеспечено интерактивное общение со зрителями

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи стала одним из переломных моментов белорусского кризиса. Раньше белорусскому президенту приходилось самостоятельно отбиваться от коалиции в составе Польши, Литвы, а теперь и Украины, поддержанных США при неопределённой позиции ЕС. Сейчас можно с уверенностью говорить, что Лукашенко поддерживает Россия.

Почему Путин встал на сторону белорусского лидера? Как теперь изменится ситуация? Чем Россия может помочь Белоруссии? На эти вопросы ответят участники пресс-конференции.

В конференции примут участие: депутат Государственной Думы Константин Затулин, российский политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков и депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.