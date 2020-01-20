В четверг, 23 января, в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Украинское досье»

«Теоретический» антисемитизм украинцев не мешает голосовать им за власть © Стрингер

При этом сегодня на Украине этих пособников чествуют как национальных героев. Представитель Украины проголосовал в ООН против резолюции, осуждающей нацизм.

Можно ли утверждать, что государственная политика Украины направлена на оправдание участников массового уничтожения евреев? Насколько распространены антисемитские настроения в современной Украине? Какую роль тема Холокоста играет в современных межгосударственных отношениях?

Участники:

— депутат Государственной Думы Константин Затулин;

— украинский политолог Константин Бондаренко;

— израильский политолог Авигдор Эскин;

— социолог Евгений Копатько;

— генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков;

— историк, ответственный секретарь «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Максим Вилков.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.