Пятый всемирный форум жертв Холокоста пройдет в Иерусалиме 23 января. Массовые убийства евреев происходили и на территории Украины — активное участие в этом принимали местные пособники.
При этом сегодня на Украине этих пособников чествуют как национальных героев. Представитель Украины проголосовал в ООН против резолюции, осуждающей нацизм.
Можно ли утверждать, что государственная политика Украины направлена на оправдание участников массового уничтожения евреев? Насколько распространены антисемитские настроения в современной Украине? Какую роль тема Холокоста играет в современных межгосударственных отношениях?
Участники:
— депутат Государственной Думы Константин Затулин;
— украинский политолог Константин Бондаренко;
— израильский политолог Авигдор Эскин;
— социолог Евгений Копатько;
— генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков;
— историк, ответственный секретарь «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Максим Вилков.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
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