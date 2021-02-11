Киевский окружной суд отменил решение киевских властей о переименовании одного из столичных проспектов

Московский проспект решением Киевсовета был назван именем Степана Бандеры. Против этого высказывались многие киевляне, а также указывали, что процедура переименования проходила с нарушениями. Как решение суда встретили киевляне и прокомментировали эксперты — в обзоре соцсетей.

Убийство памяти. Судьба памятников войны на Украине Василий Волга порадовался этому решению, правда, не без доли пессимизма: «Низкий поклон судьям Окружного Административного Суда города Киева, которые не побоялись принять решение об отмене Решения Киевского городского совета о переименовании Московского Проспекта в Проспект Бандеры. Не побоялись признать Решение бандеровского горсовета Киева противоправным, т.е. преступным.

Сердечная благодарность тем, кто готовил иск и отстаивал его в суде.

Это, конечно, только первая инстанция, и, конечно, нацисты уже воют и требуют опротестовать это Решение Суда, но до какой же степени, черт возьми, приятно осознавать, что ты не один, что остались еще и в мантиях судьи и совесть.

Так же противоправным признано переименование улиц Суворова, Кутузова, Баумана!

Низкий поклон, Ваша Честь. Спасибо. От всех киевлян спасибо!»

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский напомнил, в честь кого переименовывают улицы и проспекты Киева: «Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галиция" Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок". Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,205 грн. за непредоставление данных для судебной экспертизы.

"Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!", — писал генерал Михаил Омелянович-Павленко, в честь которого переименовали одну из центральных улиц Киева».

Общественный деятель Елена Бережная напомнила о работе своей общественной организации, которая настойчиво борется с "фашистскими переименованиями" по всей Украине:

«Друзья! Очередная Победа! Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галиция" Михайла Омеляновича-Павленко и повторно отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Пока это решение суда первой инстанции, которое наверняка сын Советского офицера Виталий Кличко обжалует! Наше аналогичное дело находится без рассмотрения больше года в Верховном суде! Мы обязательно отменим все фашистские переименования по всей стране! Победа будет за нами!»

Народный депутат Николай Скорик тоже привел примеры того, что продолжается сопротивление политике властей и ее курсу: «Сегодня стало известно о том, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года о переименовании ряда киевских улиц. Этим решением суд, в частности, отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а улицы Суворова — в улицу ещё одного украинского коллаборациониста, одного из организаторов дивизии СС «Галичина», Михаила Омельяновича-Павленко.

Киевлянину в шапке с советской символикой грозит тюрьма © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

А ещё раньше, 19 января Окружной административный суд Киева принял решение по иску Андрея Портнова, которым запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда очень сомнительных исторических персонажей. В частности, писателя и политика-националиста Юрия Липы, который известен своими антисемитскими и расистскими высказываниями и призывами.

Еще в 2016 году администрацией М. Саакашвили в рамках закона Украины «О декоммунизации» улица Гайдара в Одессе была переименована в честь Ивана и Юрия Лип. Хотя в законе прямо поясняется: «названия, связанные с именами людей, которые отличились участием в событиях, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не подлежат переименованию». А Аркадий Гайдар, будучи военным корреспондентом в рядах Красной армии, погиб в октябре 1941-го года от рук нацистов.

Таким образом: на данный момент бывшая улица Гайдара, а ныне Ивана и Юрия Лип носит название в честь украинских националистов — антисемитов, что признано судом. И это в Одессе!

Поэтому от имени множества одесситов и от имени одесской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», я предлагаю одесскому городскому совету привести в соответствии с недавним судебным решением вопрос топонимических названий и вернуть улице Ивана и Юрия Лип название улицы Гайдара.

Если же коалиция партий Труханова-Зеленского-Порошенко в одесском городском совете откажется сделать это, мы будем добиваться возвращения прежнего названия и улице Лип, и другим переименованным евромайданной властью одесских улицам другими методами. Ну и не забыть мэру про обещание вернуть имена Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии соответствующим улицам. Слушания прошли ещё до выборов. Или тогда это было актуально, а теперь нет? Как в старом одесском анекдоте: чего стоим? Кого ждём?»

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук считает, что власти манипулируют на общественно резонансных темах для прикрытия своих непопулярных в обществе решений. Сейчас именно тот случай: «ОП реализует очередную информационную спецоперацию по отвлечению людей, которые получили огромные платежки за январь, от тарифных протестов. Для этого по команде ОП именно сейчас ОАСК вынес решение об отмене решения Киевсовета по переименование столичных улиц на проспект Бандеры и Емельяновича-Павленко. Сейчас вокруг этой информационно жалкой новости разведут невероятный информационный срач из всех возможных утюгов и будут заговаривать тему грабительским тарифам… А придет весна и апелляционная инстанция отменит решение ОАСК которое кстати в силу не вступило и не вступит, оставив проспект Бандеры и Емельяновича-Павленко в покое. Следите за руками и говорящими Бошками олигархов!»