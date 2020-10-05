Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что скоро государственная казна не потянет пенсионную нагрузку. Об этом чиновник заявил во Львове, выступая перед студентами

Глава украинского правительства признал, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества. По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег.

Шмыгаль отметил, что правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами.

«Придется в два раза увеличить налоги, но компании выступают против этого. Мы не сможем лет через 15 платить пенсии. Это простая арифметика», — подчеркнул глава правительства.

Эксперты в соцсетях проанализировали подсчеты премьера и дали свои прогнозы.

Украинский политик Владимир Олейник считает, что полуправда хуже лжи. Особенно от глав государства:

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

"Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги", — сказал он.

Как бы правду сказал, но сместил акценты. Сказал не будут получать пенсионеры, а нужно было сказать присутствующим всю правду — "Вы не будете получать пенсию". Потому, что присутствующие думали, что он говорит о каких-то пенсионерах, но не о них. Он радовался, что их обманул. Они радовались, что сказанное не о них».



Молодой политик Юрий Гудименко считает, что время социализма ушло в прошлое. Время рассчитывать украинцам только на себя:

«Премьер-министр Украины сообщил, что через 15 лет стране нечем будет платить пенсии. Это правильная мысль и из неё сделан правильный вывод — постепенный отказ от солидарной системы (молодые работают — пенсионеры получают). Очевидно, что молодёжи в стране всё меньше, а пенсионеров всё больше, и рано или поздно мы придём в ту точку, где полноценные выплаты окажутся невозможными.

Я не хочу детально останавливаться на нашем видении решения проблемы, оно описано в партийной программе и нуждается в пересмотре, так как там значительная часть решения завязана на земельную реформу, которая была проведена по принципу «шаг вперёд, два назад», и там где страна могла получить миллиарды долларов, она скорее всего получит милостыню и ободряющее похлопывание по плечу. Я также не хочу говорить о том, что при Зеленском никакого отказа от солидарной пенсионной системы не будет, потому что а) непопулярно, б) очень непопулярно, в) не успеет.

Якубин рассказал, что можно говорить про пенсии украинскому премьеру, но нельзя французскому © Украина.ру

[…] Это должен будет кто-нибудь сделать. Должен будет выйти и сказать: всё, приплыли. Денег нет. Пенсионный возраст повышается, солидарная система быстро и решительно уходит в прошлое. Теперь вы сами отвечаете за своё будущее. Вот вам накопительная (на первых порах, вероятнее всего, смешанная солидарно-накопительная) система, вот у вас есть зарплаты, откладывайте себе на старость. Это ваша жизнь, это ваше будущее, имейте смелость планировать его сами. Это жестокий мир капитализма, а государство в нём — сервисная служба для обеспечения безопасности и соблюдения равных правил игры. Социализм не работает, его разлагающиеся остатки не работают тем более. Мы вас поддержим, мы обеспечим тех, кто уже на пенсии и готовится на неё выйти, но молодёжь не получит пенсий ни от кого, кроме себя. Это реальность. Вот доходы, вот расходы, вот единственное возможное решение. Всё, точка. Дас ист аллес.

Как же будут ненавидеть этих людей. КАК ЖЕ ИХ БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ. Эту ненависть можно будет резать на куски. Эта ненависть будет висеть в воздухе, как туман.

И не будут ненавидеть Фокина и Кравчука, Кучму и кто у него там был, не будут ненавидеть тех, кто был после них и кто мог принять это решение уже десятки лет назад, когда ситуация не была критической, когда можно было пройти её безболезненно и гладко, когда нужна была не срочная операция без наркоза, а пара таблеток и массаж. Ненавидеть будут тех, кто принял единственно возможное решение и не дал пациенту умереть. КАК. ЖЕ. ИХ. БУДУТ. НЕНАВИДЕТЬ. Хотя почему я говорю «их»? Это ведь неправда. Нас. Ненавидеть будут нас. Но решение мы всё же примем».



Политолог Руслан Бортник написал, что глава правительства не вправе подавать такие сигналы ни обществу, ни бизнесу:

«Знаете почему премьер-министр не может делать заявления о том, что через 15 лет пенсий не будет? Потому что уже сейчас:

— это демотивирует молодых людей платить налоги;

— он должен делать все, чтобы такого не случилось.

Такое впечатление, что позитивные прогнозы закончились (о 40% роста ВВП или 500 тыс. рабочих мест) и решили брать страхом и глупостью».



Народный депутат Макс Бужанский убежден, что прогноз премьера, наоборот, оптимистичный, когда тот говорил о 15 годах:

«Через 15 лет мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам, сообщил Шмыгаль. Скажу больше, еще год его премьерства, и мы через 2 года нынешним платить не сможем».

Бывший министр юстиции Елена Лукаш подсказала главе правительства, где изыскать деньги для пенсионеров:

«Какие интересные заявления у премьера. Оказывается, в перспективе 15 лет Украина может столкнуться с проблемой дефицита средств на выплаты пенсионерам. Демографическая ситуация, говорит Шмыгаль, не очень хорошая. Особой дикости этому заявлению придаёт решение команды Зеленского отменить ограничения зарплат в госкомпаниях. Для пенсионеров получается денег нет, зато для разного рода лещенков, наемов более чем. Как вам такая логика власти?»