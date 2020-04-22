Кто нас будет спасать? Самое трагикомичное в нынешнем бюджете страны — это то, что в его доходную часть уже заложены 300 млрд гривен от кредита МВФ, получить который пока нет никакой гарантии, потому что Зеленский никак не решится испортить отношения с Коломойским.

Но что мы будем делать, если Зелеснкий так и не решится, а МВФ так и не даст нам кредит? Кто нас будет спасать? Приглядимся повнимательнее к нашим будущим спасителям, т.е составу нашего правительства. Итак,

1. Премьер-министр Шмыгаль.

Человек без всякого опыта и всякого политического авторитета, не имеет никакой поддержки в ВР и на Западе. Является просто результатом обычных кулуарных договорняков Зеленского с олигархами. Ни на какие самостоятельные шаги совершенно не способен просто по определению. Резюме: во время кризиса прогонят.

2. Пристайко — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Резюме: ненужная должность для совершенно пустого человека. Если завтра Пристайко исчезнет во времени и в пространстве, то этого никто даже не заметит. 

Ничего хорошего или просто ничего? Стало известно, что Зеленский сделал за год президентства
Ничего хорошего или просто ничего? Стало известно, что Зеленский сделал за год президентства
© REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

3. Резников — вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Никакой реинтеграции в Украине не происходит и происходить не будет. Бессмысленная должность и пустой министр ни на что не влияющий, так как все решает Ермак. Рез обычная говорящая голова

4. М. Федоров — вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации. Кому нужен этот ИТ-ребенок в условиях экономического краха? Что он там трансформирует? На что он лично может повлиять в условиях надвигающегося экономического коллапса? Резюме: пустое место в ранге вице-премьера.

5. Аваков — министр МВД. Независимый ни от кого и никому не подчиняющийся силовой министр. Что он будет делать в условиях кризиса, одному Богу известно. Наверное, будет банально укреплять свою власть, используя свою феодальную вотчину.

6. С. Бессараб — министр по делам ветеранов. Бывший заместитель начальника генштаба. То есть вояка. Совершенно случайная и не никак не вписывающаяся в правительство фигура. Резюме: помочь стране на этой должности ничем не в состоянии.

7. В. Гутцайт — министр молодежи и спорта. В прошлом возглавлял федерацию фехтовальщиков. Опыт государственного управления — просто нулевой. Резюме: пустая фигура.

8. М. Степанов — министр здравоохранения. Бывший губернатор Одесской области, в которой управляет мафия. Успел уже посадить свою жену на закупки импортных лекарств. В здравоохранении ничего не понимает. Резюме: бессмысленная фигура.

9. В. Криклий — министр инфраструктуры. Дитя, верный исполнитель воли сильных мира сего. Как самостоятельная фигура — абсолютный ноль. Резюме: пустое место.

10. М. Лазебная — министр социальной политики. Профессиональная номенклатурщица. Была помощницей всех, кого только можно. Как самостоятельная фигура ничего из себя не представляет. Обычная сера мышка, свой человек. Резюме: пустое место.

11. Д. Малюська — министр юстиции. Недоразумение. Клоун, который пока всех устраивает. Резюме: пустое место.

12. С. Марченко — министр финансов. Боится собственной тени. Для должности Минфина не готов и на 5%. Профессиональный помощник. Что делать в условиях надвигающегося кризиса, понятия не имеет. Резюме: пустое место.

Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год
Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год
© REUTERS, AP/Stringer

13. А. Чернышев — министр развития общин и территорий Украины. Не глуп, есть неплохой деловой опыт, склонность к системному мышлению Но явно тяготеет к номенклатуре и тусовкам среди сильных мира сего. Слабо развиты лидерские качества, боится серьезной ответственности, поэтому как политик — ноль. Резюме: в условиях кризиса может подать неплохие идеи, но будет не способен их реализовать.

14. Д. Кулеба — министр иностранных дел. Номенклатурный дипломат. Поэтому не способен брать на себя ответственность и не готов принципиально отставить свою точку зрения. Резюме: простой исполнитель. В условиях кризиса сильно не навредит, но и не поможет.

15. А. Таран — министр обороны. В прошлом военный дипломат. Кроме знания английского языка, никакими другими достоинствами до сих пор отмечен не был. Резюме: в кризис будет беспомощным, так как не имеет никакого опыта управления крупными организациями и не понимает, как работает государственная машина Украины.

16. И. Петрашко министр экономики, торговли и СХ. Пришел из бизнеса. Практически нечего не понимает в базовых отраслях экономики страны и не понимает, как бюрократическая машина. Судьба — быть обычной марионеткой в опытных руках. Предел мечтаний — побыть министром. Резюме: пустое место.

17 Министр энергетики — вакансия

18. Министр культуры — вакансия

19. Министр образования — вакансия

Вывод: Если произойдет несчастье и МВФ не даст нам кредит, то в стране наступят финансовый, экономический и социальный кризисы, справиться с которым наше правительство будет не в состоянии, значит, будет и политический кризис.

Надеюсь, вдумчивые граждане понимают, что результатом "правления" Зеленского в течении года является серьезное разрушение государственных институтов, которые до него кое-как еще работали, но сейчас близки к своей деградации из-за полного отсутствия контроля над ними, безнаказанности и вседозволенности.