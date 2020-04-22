Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook дал краткую характеристику всем членам Кабмина и их готовности действовать в условиях кризиса

Кто нас будет спасать? Самое трагикомичное в нынешнем бюджете страны — это то, что в его доходную часть уже заложены 300 млрд гривен от кредита МВФ, получить который пока нет никакой гарантии, потому что Зеленский никак не решится испортить отношения с Коломойским.

Но что мы будем делать, если Зелеснкий так и не решится, а МВФ так и не даст нам кредит? Кто нас будет спасать? Приглядимся повнимательнее к нашим будущим спасителям, т.е составу нашего правительства. Итак,

1. Премьер-министр Шмыгаль.

Человек без всякого опыта и всякого политического авторитета, не имеет никакой поддержки в ВР и на Западе. Является просто результатом обычных кулуарных договорняков Зеленского с олигархами. Ни на какие самостоятельные шаги совершенно не способен просто по определению. Резюме: во время кризиса прогонят.

2. Пристайко — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Резюме: ненужная должность для совершенно пустого человека. Если завтра Пристайко исчезнет во времени и в пространстве, то этого никто даже не заметит. Ничего хорошего или просто ничего? Стало известно, что Зеленский сделал за год президентства © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

3. Резников — вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Никакой реинтеграции в Украине не происходит и происходить не будет. Бессмысленная должность и пустой министр ни на что не влияющий, так как все решает Ермак. Рез обычная говорящая голова

4. М. Федоров — вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации. Кому нужен этот ИТ-ребенок в условиях экономического краха? Что он там трансформирует? На что он лично может повлиять в условиях надвигающегося экономического коллапса? Резюме: пустое место в ранге вице-премьера.

5. Аваков — министр МВД. Независимый ни от кого и никому не подчиняющийся силовой министр. Что он будет делать в условиях кризиса, одному Богу известно. Наверное, будет банально укреплять свою власть, используя свою феодальную вотчину.

6. С. Бессараб — министр по делам ветеранов. Бывший заместитель начальника генштаба. То есть вояка. Совершенно случайная и не никак не вписывающаяся в правительство фигура. Резюме: помочь стране на этой должности ничем не в состоянии.

7. В. Гутцайт — министр молодежи и спорта. В прошлом возглавлял федерацию фехтовальщиков. Опыт государственного управления — просто нулевой. Резюме: пустая фигура.

8. М. Степанов — министр здравоохранения. Бывший губернатор Одесской области, в которой управляет мафия. Успел уже посадить свою жену на закупки импортных лекарств. В здравоохранении ничего не понимает. Резюме: бессмысленная фигура.

9. В. Криклий — министр инфраструктуры. Дитя, верный исполнитель воли сильных мира сего. Как самостоятельная фигура — абсолютный ноль. Резюме: пустое место.

10. М. Лазебная — министр социальной политики. Профессиональная номенклатурщица. Была помощницей всех, кого только можно. Как самостоятельная фигура ничего из себя не представляет. Обычная сера мышка, свой человек. Резюме: пустое место.

11. Д. Малюська — министр юстиции. Недоразумение. Клоун, который пока всех устраивает. Резюме: пустое место.

12. С. Марченко — министр финансов. Боится собственной тени. Для должности Минфина не готов и на 5%. Профессиональный помощник. Что делать в условиях надвигающегося кризиса, понятия не имеет. Резюме: пустое место. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

13. А. Чернышев — министр развития общин и территорий Украины. Не глуп, есть неплохой деловой опыт, склонность к системному мышлению Но явно тяготеет к номенклатуре и тусовкам среди сильных мира сего. Слабо развиты лидерские качества, боится серьезной ответственности, поэтому как политик — ноль. Резюме: в условиях кризиса может подать неплохие идеи, но будет не способен их реализовать.

14. Д. Кулеба — министр иностранных дел. Номенклатурный дипломат. Поэтому не способен брать на себя ответственность и не готов принципиально отставить свою точку зрения. Резюме: простой исполнитель. В условиях кризиса сильно не навредит, но и не поможет.

15. А. Таран — министр обороны. В прошлом военный дипломат. Кроме знания английского языка, никакими другими достоинствами до сих пор отмечен не был. Резюме: в кризис будет беспомощным, так как не имеет никакого опыта управления крупными организациями и не понимает, как работает государственная машина Украины.

16. И. Петрашко — министр экономики, торговли и СХ. Пришел из бизнеса. Практически нечего не понимает в базовых отраслях экономики страны и не понимает, как бюрократическая машина. Судьба — быть обычной марионеткой в опытных руках. Предел мечтаний — побыть министром. Резюме: пустое место.

17 Министр энергетики — вакансия

18. Министр культуры — вакансия

19. Министр образования — вакансия

Вывод: Если произойдет несчастье и МВФ не даст нам кредит, то в стране наступят финансовый, экономический и социальный кризисы, справиться с которым наше правительство будет не в состоянии, значит, будет и политический кризис.

Надеюсь, вдумчивые граждане понимают, что результатом "правления" Зеленского в течении года является серьезное разрушение государственных институтов, которые до него кое-как еще работали, но сейчас близки к своей деградации из-за полного отсутствия контроля над ними, безнаказанности и вседозволенности.