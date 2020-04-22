Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, как и год назад, Зеленский все еще лишь намекает своим избирателям, что когда-нибудь он обманет всех врагов и приведет хитрым зигзагом страну к процветанию

Украина. Год назад Украина проголосовала за Зеленского, отдав ему 73%. Это были первые не фальсифицированные выборы после госпереворота 2014 года. Хотя и не честные, и не свободные, потому что в них не смогли принять участие открытые противники Майдана и госпереворота и внешнего управления Украиной. 73% украинских избирателей голосовали за комедийного актера, который никогда не занимался политикой, потому что им так смешно? Нет, им совсем не смешно. А на Украине не комедия, а, наоборот, трагедия.

73% голосовали за Зеленского — против Майдана, и против всех политиков Майдана, и против всех политиков 25 лет независимости Украины. Граждане Украины ненавидят их всех за то, что они привели их страну к нынешней катастрофе и надеются, что Зеленский как не политик, сможет воскресить Украину. Воскресение Украины как чудо — вот такого чуда ждут избиратели от Зеленского.

Те, кто голосовал на Зеленского, хотели от него несколько важных вещей. Утраченные иллюзии. Как Зеленский изменил Украину за год правления — видео

1. Мир на Донбассе, как можно быстрее.

2. Восстановление экономики из деградации и вывод населения из бедности большинства.

3. Посадить в тюрьму Порошенко и как можно больше других союзников Порошенко.

4. Прекратить крайности ультанационализма, в частности убрать крайние формы борьбы с русским языком, и убрать националистов с улиц, убрать безнаказанность насилия, убрать Бандеру как общенационального героя и вернуть победу над фашизмом как национальную гордость.

Все это Зеленский им намеками обещал. И ничего этого Зеленский за год не сделал. Но Зеленскому пока все это прощают, потому что понимают, что, чтобы выполнить эту программу, Зеленский должен совершить подвиг. Или обмануть всех, кто и есть реальная власть, висящая над страной.

Собственно, на это граждане и надеются, что Зеленский всех как-то обманет и сможет отвести страну к миру. Вернуться в Золотой Век Януковича уже невозможно. Но хотя бы просто чтобы был мир.

И Зеленский уже год все по-прежнему активно намекает и намекает, что когда-нибудь он обманет всех врагов и приведет хитрым зигзагом страну к процветанию, как раньше. А когда пройдет эта почти детская наивная любовь страны к Зеленскому? Это не знает никто. Произойти это может в любой момент. Но пока люди верят Зеленскому, потому что уже устали никому не верить.