Руководитель отдела экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук Аза Мигранян на странице института СНГ в соцсети Facebook прокомментировала предложение министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева ввести налог в 0,01% на неторговые операции по обмену валюты в странах ЕАЭС

Неторговые операции — это любые денежные переводы, среди них пополнение торговых и лицевых счетов, вывод средств, операции по кредитам. Глазьев утверждает, что налог на такие операции ограничит вывоз капитала за границу, а бюджет союза получит ежегодный доход в 30 миллиардов рублей.

Министр ЕЭК также предлагает ввести временной лаг между заявкой на покупку и поставкой валюты и сформировать общее биржевое пространство. Уралов рассказал о влиянии коронавируса на Евразийское пространство — видео

Налогом на валютные спекуляции преследуются две цели. Прежде всего, это стабилизировать валютный рынок, предотвратить его раскачку за счет спекулятивных операций, то есть игры на повышение и понижение. Второе — это регулировать отток капитала.

Инициатива Глазьева связана с желанием регулировать операции на рынках стран Евразийского экономического союза ввиду волатильности российского рубля.

Практически все экономики связаны с российским рынком, и колебание российского рубля вызывает соответствующие процессы в странах ЕАЭС. В период кризиса введение государством более жестких мер регулирования применяются во всем мире.

Вопрос ставится на сегодня не о масштабах и эффектах влияния, а, скорее всего, о стабилизации, поэтому оценивать и рассматривать данный налог как источник дополнительного дохода, скорее всего, неразумно. В данном случае этот налог будет более эффективным с точки зрения регулятора.