Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что если чиновники будут выполнять свои обязанности формально, то отчуждение между государством и обществом очень быстро приобретет необратимый характер

Отчуждение и самоорганизация.

Прецедент №1

В городе Каркол, что в Киргизии, двери в подъезд многоквартирного дома заварили, потому что там обнаружен больной коронавирусом, который якобы отказывается сообщать, с кем контактировал. Как оказалось, это была инициатива местной власти, которая таким образом проявила инициативу.

Прецедент №2

На Урале крупный коммерсант закупил в Китае на миллион долларов крупную партию медицинских масок, термометров и средств защиты в качестве гуманитарной помощи своему региону. Однако доставка груза под вопросом, потому как таможня требует оплатить сборы в размере 30% стоимости.

Эти прецеденты — пример отчуждения между государством и обществом. Село на карантине. Как изоляция устраняет государство из украинской провинции © Национальная гвардия Украины

Социальный механизм отчуждения работает следующим образом: общество погружается в панику и начинает самоорганизацию, видя беспомощность или даже глупость государства. Дно такой самоорганизации — «суды Линча», до которых, надеюсь, в ситуации с эпидемией не дойдет.

Государство же в ситуации отчуждения должно поддерживать наиболее здоровые общественные инициативы и стимулировать солидарность и взаимопомощь. Для этого необходимо переводить государственную политику на рельсы гуманизма и активно взаимодействовать с обществом, наладив обратную связь. Если этого не делать, то получится как на Урале.

Несмотря на разные юрисдикции, мы видим, что и в Киргизии, и в России разворачиваются схожие процессы. Если нездоровая самоорганизация общества достигнет критической точки, а государство не сможет уловить эти сигналы и поддержать конструктивные тенденции, погасив деструктивные, то нас ждет глубокая депрессия.

Депрессия сначала выразится в отчуждении, а затем перерастет в конфликт всех против всех. Вот это и есть главная угроза, потому что эпидемия рано или поздно закончится, а вот налаживание мирной жизни в условиях депрессии может затянуться на года. Потому что общество, распробовавшее вкус самоорганизации, остановить совсем не просто.