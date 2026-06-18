"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке" - 18.06.2026 Украина.ру
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"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке"
"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке" - 18.06.2026 Украина.ру
"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке"
Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов Израиля, но попытается выжать максимум из ситуации на Ближнем Востоке. Уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть, поскольку арабов и персов банально больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
2026-06-18T04:45
2026-06-18T04:45
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Продолжая анализ ближневосточного кризиса, эксперт оценил перспективы политики Израиля и её долгосрочные последствия.По словам Бавырина, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, премьер страны Биньямин Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны."Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится", — добавил собеседник Украина.ру.Эксперт пояснил, что уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть. "Арабов и персов банально больше. Ты можешь отбросить своего соседа в развитии на несколько десятилетий, но потом он все равно восстановится", — подчеркнул Бавырин.По словам политолога, это — вечная гонка, однако Нетаньяху не считает её таковой, полагая, что на своём отрезке времени "сможет добежать до финиша".По словам Бавырина, премьер Израиля и его окружение "будут пробовать в Ливане", что обязательно отразится на Иране. "Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Он на какое-то время может притихать, а потом через какое-то время снова разгореться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, ближний восток, иран, биньямин нетаньяху, украина.ру, главные новости, главное, война на ближнем востоке, выборы, война, мир без границ
Новости, Израиль, Ближний Восток, Иран, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Главные новости, главное, война на Ближнем Востоке, выборы, война, Мир без границ

"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке"

04:45 18.06.2026
 
© ФотоБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото
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Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов Израиля, но попытается выжать максимум из ситуации на Ближнем Востоке. Уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть, поскольку арабов и персов банально больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин
Продолжая анализ ближневосточного кризиса, эксперт оценил перспективы политики Израиля и её долгосрочные последствия.
По словам Бавырина, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, премьер страны Биньямин Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны.
"Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится", — добавил собеседник Украина.ру.
Эксперт пояснил, что уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть. "Арабов и персов банально больше. Ты можешь отбросить своего соседа в развитии на несколько десятилетий, но потом он все равно восстановится", — подчеркнул Бавырин.
По словам политолога, это — вечная гонка, однако Нетаньяху не считает её таковой, полагая, что на своём отрезке времени "сможет добежать до финиша".
По словам Бавырина, премьер Израиля и его окружение "будут пробовать в Ливане", что обязательно отразится на Иране. "Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Он на какое-то время может притихать, а потом через какое-то время снова разгореться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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