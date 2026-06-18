https://ukraina.ru/20260618/netanyakhu-popytaetsya-vyzhat-maksimum-bavyrin-o-vyborakh-v-izraile-i-vechnoy-gonke-1080332604.html

"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке"

"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке" - 18.06.2026 Украина.ру

"Нетаньяху попытается выжать максимум": Бавырин о выборах в Израиле и "вечной гонке"

Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов Израиля, но попытается выжать максимум из ситуации на Ближнем Востоке. Уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть, поскольку арабов и персов банально больше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин

2026-06-18T04:45

2026-06-18T04:45

2026-06-18T04:45

новости

израиль

ближний восток

иран

биньямин нетаньяху

украина.ру

главные новости

главное

война на ближнем востоке

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/09/1076579529_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_2ae12f65fda3ef84e362fdd41f8cfe87.jpg

Продолжая анализ ближневосточного кризиса, эксперт оценил перспективы политики Израиля и её долгосрочные последствия.По словам Бавырина, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, премьер страны Биньямин Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны."Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится", — добавил собеседник Украина.ру.Эксперт пояснил, что уничтожение инфраструктуры соседей — это война, которую нельзя выиграть. "Арабов и персов банально больше. Ты можешь отбросить своего соседа в развитии на несколько десятилетий, но потом он все равно восстановится", — подчеркнул Бавырин.По словам политолога, это — вечная гонка, однако Нетаньяху не считает её таковой, полагая, что на своём отрезке времени "сможет добежать до финиша".По словам Бавырина, премьер Израиля и его окружение "будут пробовать в Ливане", что обязательно отразится на Иране. "Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Он на какое-то время может притихать, а потом через какое-то время снова разгореться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.

израиль

ближний восток

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, ближний восток, иран, биньямин нетаньяху, украина.ру, главные новости, главное, война на ближнем востоке, выборы, война, мир без границ