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При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек

При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек - 18.06.2026 Украина.ру

При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек

При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек. Об этом губернатор Юрий Слюсарь в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале

2026-06-18T05:19

2026-06-18T05:19

2026-06-18T05:19

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"Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Слюсарь.Повреждения в результате воздушной атаки БПЛА получил тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов, на месте работают экстренные службы."В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" — обратился к жителям глава региона.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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