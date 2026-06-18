При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек - 18.06.2026 Украина.ру
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При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек
При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек - 18.06.2026 Украина.ру
При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек
При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек. Об этом губернатор Юрий Слюсарь в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале
2026-06-18T05:19
2026-06-18T05:19
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ростовская область
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бпла
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"Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Слюсарь.Повреждения в результате воздушной атаки БПЛА получил тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов, на месте работают экстренные службы."В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" — обратился к жителям глава региона.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, гуково, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники сегодня, удары, всу, вооруженные силы украины, терроризм, военные преступления, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Ростовская область, Гуково, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники сегодня, удары, ВСУ, Вооруженные силы Украины, терроризм, Военные преступления, Украина, СВО, Спецоперация

При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек

05:19 18.06.2026
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
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При атаке украинских БПЛА на Ростовскую область погиб человек. Об этом губернатор Юрий Слюсарь в ночь на 18 июня сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Слюсарь.
Повреждения в результате воздушной атаки БПЛА получил тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов, на месте работают экстренные службы.

"В настоящий момент воздушная атака продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!" — обратился к жителям глава региона.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 5:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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