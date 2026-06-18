"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине - 18.06.2026 Украина.ру
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"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине
"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине - 18.06.2026 Украина.ру
"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине
В Европе всерьёз обсуждают массовую депортацию украинских мужчин для формирования новых армейских резервов, а на самой Украине Закарпатье выполнило план по мобилизации всего на 15%. Это значит, что ТЦК скоро будет просто некого ловить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-18T05:15
2026-06-18T05:15
новости
украина
европа
ростислав ищенко
украина.ру
закарпатье
мобилизация на украине
мобилизация
новости сво сейчас
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Комментируя демографический кризис на Украине, эксперт обратил внимание на провалы в работе ТЦК и растущие проблемы с мобилизацией."Идут серьезные разговоры о массовой депортации украинских мужчин из Европы, чтобы из них формировать новые армейские резервы. Раньше европейцы их просто критиковали, но о высылке речь не шла. А теперь об этом заговорили в той же Германии", — заявил Ищенко.Он подчеркнул, быстро провести такую депортацию не получится, однако сам факт обсуждения говорит о том, что демографическая ситуация на Украине стала критической. "ТЦК скоро будет некого ловить", — пояснил эксперт."Закарпатье недавно упрекали в том, что она только на 15% выполнила план по отлову пушечного мяса. Это критически мало", — добавил Ищенко.Политолог также отметил, что украинское командование жаловались на то, что улова ТЦК не хватает даже на восполнение потерь. И Закарпатье — это просто один регион, где хуже всего. Это не значит, что все остальные план выполняют и перевыполняют, пояснил он."Короче говоря, чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.О польско-украинских отношениях — в авторской статье Владимира Скачко "Конец без выбора. Польша по-любому не спасет Украину от погибели" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, ростислав ищенко, украина.ру, закарпатье, мобилизация на украине, мобилизация, новости сво сейчас, новости сво, главные новости, главное, украина.ру дзен, дзен сво, ресурсы, тцк, демография, германия, депортация
Новости, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Закарпатье, мобилизация на Украине, мобилизация, новости СВО сейчас, новости СВО, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ресурсы, ТЦК, демография, Германия, депортация

"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине

05:15 18.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В Европе всерьёз обсуждают массовую депортацию украинских мужчин для формирования новых армейских резервов, а на самой Украине Закарпатье выполнило план по мобилизации всего на 15%. Это значит, что ТЦК скоро будет просто некого ловить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя демографический кризис на Украине, эксперт обратил внимание на провалы в работе ТЦК и растущие проблемы с мобилизацией.
"Идут серьезные разговоры о массовой депортации украинских мужчин из Европы, чтобы из них формировать новые армейские резервы. Раньше европейцы их просто критиковали, но о высылке речь не шла. А теперь об этом заговорили в той же Германии", — заявил Ищенко.
Он подчеркнул, быстро провести такую депортацию не получится, однако сам факт обсуждения говорит о том, что демографическая ситуация на Украине стала критической. "ТЦК скоро будет некого ловить", — пояснил эксперт.
"Закарпатье недавно упрекали в том, что она только на 15% выполнила план по отлову пушечного мяса. Это критически мало", — добавил Ищенко.
Политолог также отметил, что украинское командование жаловались на то, что улова ТЦК не хватает даже на восполнение потерь. И Закарпатье — это просто один регион, где хуже всего. Это не значит, что все остальные план выполняют и перевыполняют, пояснил он.
"Короче говоря, чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.
О польско-украинских отношениях — в авторской статье Владимира Скачко "Конец без выбора. Польша по-любому не спасет Украину от погибели" на сайте Украина.ру.
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