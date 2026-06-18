https://ukraina.ru/20260618/ulova-ttsk-ne-khvataet-na-vospolnenie-poter-ekspert-o-mobilizatsionnom-krizise-na-ukraine-1080328238.html

"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине

"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине - 18.06.2026 Украина.ру

"Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине

В Европе всерьёз обсуждают массовую депортацию украинских мужчин для формирования новых армейских резервов, а на самой Украине Закарпатье выполнило план по мобилизации всего на 15%. Это значит, что ТЦК скоро будет просто некого ловить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-18T05:15

2026-06-18T05:15

2026-06-18T05:15

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Комментируя демографический кризис на Украине, эксперт обратил внимание на провалы в работе ТЦК и растущие проблемы с мобилизацией."Идут серьезные разговоры о массовой депортации украинских мужчин из Европы, чтобы из них формировать новые армейские резервы. Раньше европейцы их просто критиковали, но о высылке речь не шла. А теперь об этом заговорили в той же Германии", — заявил Ищенко.Он подчеркнул, быстро провести такую депортацию не получится, однако сам факт обсуждения говорит о том, что демографическая ситуация на Украине стала критической. "ТЦК скоро будет некого ловить", — пояснил эксперт."Закарпатье недавно упрекали в том, что она только на 15% выполнила план по отлову пушечного мяса. Это критически мало", — добавил Ищенко.Политолог также отметил, что украинское командование жаловались на то, что улова ТЦК не хватает даже на восполнение потерь. И Закарпатье — это просто один регион, где хуже всего. Это не значит, что все остальные план выполняют и перевыполняют, пояснил он."Короче говоря, чем меньше у вас людей на фронте, тем сложнее вам держать фронт. И локальные обрушения фронта мы уже видели", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.О польско-украинских отношениях — в авторской статье Владимира Скачко "Конец без выбора. Польша по-любому не спасет Украину от погибели" на сайте Украина.ру.

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