https://ukraina.ru/20260618/bavyrin-na-blizhnem-vostoke-tvoritsya-otkrovennyy-durdom-kotoryy-trudno-poddaetsya-analizu-1080332426.html
Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу"
Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу" - 18.06.2026 Украина.ру
Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу"
Правительство Израиля состоит из "обезумевших религиозных фанатиков", которым "плевать на договорённости" Трампа с Ираном. Отношения Израиля со всем миром рушатся, даже США могут с ним рассориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
2026-06-18T05:30
2026-06-18T05:30
2026-06-18T05:30
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Журналист поинтересовался, сможет ли Россия извлечь выгоду из ближневосточного кризиса — за счёт нефтяных цен, военно-технического сотрудничества с Ираном или хороших отношений президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом ТрампомОтвечая на этот вопрос, эксперт заявил, что на Ближнем Востоке "происходит откровенный дурдом", который все сложнее поддается анализу."Нынешнее правительство Израиля - это обезумевшие религиозные фанатики. Я сейчас не говорю про [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху. Это более хитрый и ушлый товарищ. Я имею в виду других персонажей, которые прямо заявили, что им плевать, о чем Иран с Трампом договорились, поэтому Израиль будет продолжать то, что начал", — отметил Бавырин.По словам политолога, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны."Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится. Как бы там ни было, отношения Израиля со всем миром рушатся. Даже США с ним могут рассориться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, иран, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, прогноз, война на ближнем востоке, война в иране, биньямин нетаньяху, международные отношения, международная политика, мир без границ
Новости, Израиль, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, прогноз, война на Ближнем Востоке, война в Иране, Биньямин Нетаньяху, международные отношения, Международная политика, Мир без границ
Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу"
Правительство Израиля состоит из "обезумевших религиозных фанатиков", которым "плевать на договорённости" Трампа с Ираном. Отношения Израиля со всем миром рушатся, даже США могут с ним рассориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин
Журналист поинтересовался, сможет ли Россия извлечь выгоду из ближневосточного кризиса — за счёт нефтяных цен, военно-технического сотрудничества с Ираном или хороших отношений президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом
Отвечая на этот вопрос, эксперт заявил, что на Ближнем Востоке "происходит откровенный дурдом", который все сложнее поддается анализу.
"Нынешнее правительство Израиля - это обезумевшие религиозные фанатики. Я сейчас не говорю про [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху. Это более хитрый и ушлый товарищ. Я имею в виду других персонажей, которые прямо заявили, что им плевать, о чем Иран с Трампом договорились, поэтому Израиль будет продолжать то, что начал", — отметил Бавырин.
По словам политолога, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны.
"Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится. Как бы там ни было, отношения Израиля со всем миром рушатся. Даже США с ним могут рассориться", — констатировал собеседник издания.