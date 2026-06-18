https://ukraina.ru/20260618/bavyrin-na-blizhnem-vostoke-tvoritsya-otkrovennyy-durdom-kotoryy-trudno-poddaetsya-analizu-1080332426.html

Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу"

Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу" - 18.06.2026 Украина.ру

Бавырин: "На Ближнем Востоке творится откровенный дурдом, который трудно поддается анализу"

Правительство Израиля состоит из "обезумевших религиозных фанатиков", которым "плевать на договорённости" Трампа с Ираном. Отношения Израиля со всем миром рушатся, даже США могут с ним рассориться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист Дмитрий Бавырин

2026-06-18T05:30

2026-06-18T05:30

2026-06-18T05:30

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Журналист поинтересовался, сможет ли Россия извлечь выгоду из ближневосточного кризиса — за счёт нефтяных цен, военно-технического сотрудничества с Ираном или хороших отношений президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом ТрампомОтвечая на этот вопрос, эксперт заявил, что на Ближнем Востоке "происходит откровенный дурдом", который все сложнее поддается анализу."Нынешнее правительство Израиля - это обезумевшие религиозные фанатики. Я сейчас не говорю про [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху. Это более хитрый и ушлый товарищ. Я имею в виду других персонажей, которые прямо заявили, что им плевать, о чем Иран с Трампом договорились, поэтому Израиль будет продолжать то, что начал", — отметил Бавырин.По словам политолога, осенью в Израиле пройдут выборы, и независимо от того, развалится коалиция или нет, Нетаньяху понимает, что должен уйти ради интересов страны."Но сменить руководство на что-то более человеческое у них вряд ли получится. Как бы там ни было, отношения Израиля со всем миром рушатся. Даже США с ним могут рассориться", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.

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