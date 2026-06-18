https://ukraina.ru/20260618/rasshirenie-platsdarma-pod-sumami-obernetsya-dlya-vsu-boleznennym-udarom--mnenie-ugolnogo-1080333416.html

Расширение плацдарма под Сумами обернется для ВСУ "болезненным ударом" — мнение Угольного

Расширение плацдарма под Сумами обернется для ВСУ "болезненным ударом" — мнение Угольного - 18.06.2026 Украина.ру

Расширение плацдарма под Сумами обернется для ВСУ "болезненным ударом" — мнение Угольного

Российские войска вплотную подошли к рубежу "Хотень-Писаревка" в Сумской области. Если командование решит зайти в леса, это откроет путь к огневому контролю над Сумами — и тогда ВСУ получат болезненный удар. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, уроженец Донецка Владислав Угольный

2026-06-18T05:00

2026-06-18T05:00

2026-06-18T05:00

новости

россия

сумы

сумская область

главные новости

главное

сво

сводка сво

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068380743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72970ed6beae7d25688bb445196d20d3.jpg

Комментируя ситуацию на Сумском направлении, эксперт оценил перспективы расширения российского плацдарма и возможные последствия для ВСУ."За последние полтора месяца мы уже неплохо продвинулись в Сумской области и близки к овладению рубежом "Хотень — Писаревка". После него начнутся те самые большие сумские леса", — сообщил Угольный.Обозреватель указал, что воевать в лесах тяжело, однако у ВС РФ накоплен опыт боев в лесной местности, где можно укрываться от дронов. Эксперт отметил, что если российское командование примет решение зайти в леса, это позволит добиться успеха, расширить плацдарм напротив Сум и взять их под огневой контроль."Для противника это будет болезненный удар. Ему не понравится, когда областной центр сталкивается с такими проблемами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Владислав Угольный: Если ВС РФ расширят плацдарм под Сумами, ВСУ получат болезненный удар" на сайте Украина.ру.Зеленский уверен, что его тактика с роями дронов позволит завершить конфликт на приемлемых для Киева условиях. Поэтому сейчас России надо играть и от обороны, и от атаки. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.

россия

сумы

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумы, сумская область, главные новости, главное, сво, сводка сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация, военный эксперт