https://ukraina.ru/20260618/tramp-svorachivaet-operatsiyu-na-blizhnem-vostoke-no-emu-plevat-na-uscherb-dlya-reputatsii--bavyrin-1080332788.html

Трамп сворачивает операцию на Ближнем Востоке, но ему плевать на ущерб для репутации — Бавырин

Трамп сворачивает операцию на Ближнем Востоке, но ему плевать на ущерб для репутации — Бавырин - 18.06.2026 Украина.ру

Трамп сворачивает операцию на Ближнем Востоке, но ему плевать на ущерб для репутации — Бавырин

Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Про войну в Иране и про войну в Ливане, которая официально не закончилась, мы еще услышим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин

2026-06-18T04:15

2026-06-18T04:15

2026-06-18T04:15

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Завершая ответ на вопрос о бонусах от ближневосточного кризиса, эксперт объяснил, что мешает России извлечь выгоду из ситуации.По словам Бавырина, сейчас президент США сворачивает силовую операцию на Ближнем Востоке, в которой он ничего не добился. "Это не значит, что его за это критикуют. Это значит, что ему плевать на ущерб для репутации", — заявил политолог.Однако даже желание Трампа свернуть операцию может не устоять перед новыми провокациями Израиля. "Ближний Восток попал в новый период нестабильности. Про войну в Иране и про войну в Ливане, которая официально не закончилась, мы еще услышим", — добавил политолог.По словам Бавырина, практика последних месяцев показала, что без усиления ПВО на критических направлениях Россия не сможет извлечь выгоду из ближневосточного кризиса. Эксперт подчеркнул, что лучше ничего не придумали, кроме как усиливать противовоздушную оборону."Нефть может стоить сколько угодно. Но если Украина поставит на ремонт наши нефтеналивные мощности, никакой выгоды от ближневосточной заварушки мы не получим", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.

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