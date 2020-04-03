Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что негласная сделка Зеленского с Порошенко вынуждает последнего прекратить активно бороться против действующего президента, а Зеленский в ответ прикрывает его от общественной критики и судебного преследования

Печальная судьба генпрокурора Венедиктовой.

После циничной сделки Зеленского с Порошенко в Верховной Раде можно только посочувствовать новому генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.

Поэтому известный украинский юрист и политик Андрей Портнов правильно сделал, что не согласился занять пост генпрокурора Украины. Все понимали, что он имел бы все шансы законным путем посадить главного коррупционера страны — Порошенко.

Можно было не сомневаться, что расследования, которые бы вела Генпрокуратура под руководством Портнова, имели бы надежную судебную перспективу для Порошенко.

С одной стороны, тем самым в обществе был бы реализован запрос на справедливость в отношении создателя пирамиды элитной коррупции, бывшего президента-олигарха Порошенко. С другой стороны, президент Зеленский доказал бы украинскому обществу, что его негативные оценки относительно Порошенко во время избирательной президентской кампании не просто слова, что его угрозы и обещания чего-то стоят. Погребинский объяснил, почему «Европейская солидарность» и «Голос» поддержали закон о земле © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сейчас все резко изменилось. Теперь, после скандального совместного голосования фракции «Слуга народа» Зеленского и фракции Порошенко «Европейская солидарность» по позорному закону о «рынке» земли, Генпрокуратуре Украины и судам придется очень тяжело. Эта «солидарность» между бывшими политическими противниками Зеленским и Порошенко поставили Генпрокуратуру Венедиктовой в крайне тяжелое и неудобное положение. Порошенко становится недосягаемым и неприкосновенным для правоохранительных органов.

Совместное ночное голосование политических врагов — Зеленского и Порошенко показало, что между бывшим и нынешним президентами Украины заключена негласная сделка, по которой Порошенко прекращает активно бороться с Зеленским, а Зеленский в свою очередь прикрывает его от общественной критики и судебного преследования.

Теперь генпрокурору Венедиктовой будет крайне трудно доказать свою принципиальность в борьбе с элитной коррупцией в стране. Ведь если нельзя по политическим мотивам трогать «крупную рыбу» — Порошенко, то остается только ловить «мелкую рыбу» или имитировать процесс.